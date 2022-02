Rasche Fortschritte

„Letztlich sind wir dann in Altenberge bei einer Glasfaserversorgung von 100 Prozent“, so Sebastian Nebel von der Gemeindeverwaltung. Der Ausbau des schnellen Internets geht voran.

Im März 2021 starteten die Tiefbauarbeiten zur Verlegung des Glasfasernetzes im Innenbereich der Gemeinde Altenberge. „Jeder hatte die Möglichkeit, kostenlos schnelles Internet ins Haus gelegt zu bekommen“, sagt Bürgermeister Karl Reinke. 1500 Haushalte nahmen die Chance wahr, weitere 1000 haben noch die Möglichkeit, weil das Kabel jetzt bereits vor ihrer Haustür liegt. Kostenlos wie in der Bündelungsphase ist das allerdings zurzeit nicht mehr möglich. Das Netz im Ortskern liegt, nun werden alle Haushalte mit einem entsprechenden Vertrag sukzessive angeschlossen. Manche haben auch während der Bauarbeiten noch gebucht. Mehr als 100 Nutzer sind bereits online.

Verindungsprobleme im Homeoffice sind Vergangenheit

Die Verwaltung hat den Prozess, in Kooperation ausgeführt von den Unternehmen Muenet und Epcan, tatkräftig unterstützt. Das bestätigen auch die Firmenrepräsentanten Patrick Nettels, Muenet, sowie Gerd Gevering, Epcan. Bei einem Ortstermin am Verteilerkasten Ecke Lütke Berg / Zum Hagen trafen sie sich mit Karl Reinke und Sebastian Nebel von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. „Wir haben Altenberge vorangebracht und mögliche Homeoffice-, Streaming-, Telefonie- oder ähnliche Probleme gehören der Vergangenheit an“, so der Bürgermeister. Außerdem bedeutet ein Glasfaseranschluss eine Wertsteigerung der Immobilie.

Auch im Außenbereich gibt es eine gute Versorgung

„Auch im Außenbereich gibt es jetzt Förderung und so werden wir hier sicher bald ein flächendeckendes Glasfasernetz haben“, so Nettels. Der Tiefbau im Außenbereich ist bereits angelaufen, die Aktivierung des Netzes braucht noch etwas Zeit. Die ersten Anschlüsse sollen aber noch in diesem Jahr freigeschaltet werden. Bis zum zweiten Quartal 2023 ist der geförderte Außenbereich voraussichtlich mit Glasfaserleitungen versorgt. Ganz so schnell wie im Kernbereich Altenberges geht es nicht, wie die Experten erläutern, denn es sind größere Distanzen zurückzulegen. „In der Stadt reden wir über die Kabelverlegung vielleicht über eine Länge von 30 Kilometern, im Außenbezirk sind es rund 200“, so Nettels. An einer Ortskern-Straße werden zum Teil 50 Haushalte angeschlossen, in den Bauerschaften müssen zum Anschluss eines einzigen Hofes oft mehrere Kilometer Kabel verlegt werden.

Zuschlag für geförderten Ausbau im Gewerbebereich

Für den geförderten Ausbau des Glasfasernetzes in den Gewerbegebieten haben Muenet/Epcan bereits den Zuschlag erhalten. „Wir starten mit der Nachfragebündelung Ende Februar bis Anfang März“, so Gevering. „Rund 100 Gewerbebetriebe erhalten die Chance, kostenlos ein schnelles Internet-Kabel gelegt zu bekommen“, betont Nebel. Die Nachfragebündelung im Bereich der so genannten „Weißen Flecken“ ist schon gelaufen. Damit sind diejenigen Internetnutzer gemeint, die mit einer Übertragungsrate von 30 Megabit (Mbit) in der Sekunde unterversorgt waren. Demnächst werden auch die Areale der „Grauen Flecken“ gefördert. Hier angesiedelte Nutzer arbeiten mit einer Übertragungsrate von mehr als 30 Mbit, liegen aber noch unter 100.

„Wir kontaktieren die Betroffenen auf jeden Fall noch“, sagen Nettels und Gevering. „Letztlich sind wir dann in Altenberge bei einer Glasfaserversorgung von 100 Prozent“, so Sebastian Nebel. Durch den Tiefbau verursachte Nachbesserungsarbeiten zum Beispiel an den Wegepflasterungen werden noch vorgenommen, kündigt Nebel zudem an.