Reicht das Gerätehaus noch aus?

Gemäß § 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW haben die Gemeinden „eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten“. Dass das so ist, darauf können sich die Altenberger Bürgerinnen und Bürger seit vielen Jahrzehnten verlassen: Erst in dieser Woche rückten am Montag um 2.45 Uhr 15 ehrenamtliche Feuerwehrleute aus, um die Polizei im Zuge der Sprengung des Geldautomatens in der Volksbank zu unterstützen. Um 6 Uhr kehrten die Kameraden wieder zurück – und dann begann ihr Arbeitsalltag.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch