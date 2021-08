Von außen ist das „Haus für alle“ an der Boakenstiege, in dem das Familienbündnis sein Büro hat und zahlreiche Beratungsangebote stattfinden, kein Schmuckstück. Aber: Beim Betreten des Gebäudes ändert sich das ganz schnell. Hell und freundlich, teilweise mit Stuckverzierungen an der Decke, versprüht das Haus einen ganz besonderen Charme – hier ist jeder willkommen. Und genauso präsentiert sich das Familienbündnis. „Begegnen, beraten, begleiten“ steht an der Wand im Büro. Begegnen, das stand am Mittwochvormittag im Mittelpunkt. Der Vorstand um die Vorsitzende Ulrike Reifig hatte eingeladen – und gekommen waren Landrat Dr. Martin Sommer, Sozialdezernent Tilmann Fuchs und Mike Hüsing, Leiter des Kreisjugendamtes, um sich über die Arbeit des Familienbündnisses zu informieren. „Respekt und Anerkennung für das, was sie hier leisten“, zeigte sich Martin Sommer beeindruckt. „Das ist außergewöhnlich, was Sie hier auf die Beine gestellt haben.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch