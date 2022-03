Riesige Auswahl steht bereit

Unter dem Motto „Auf die Spiele, fertig los! Der Kreis Steinfurt spielt!“ findet am 2. und 3. April (Samstag/Sonntag) ein großes Spielewochenende in der Gooiker Halle statt. Veranstalter ist eine Gruppe aus dem Altenberger Heimatverein. Vor Ort wird es eine große Spieleausleihe mit etwa 500 Spielen geben, kündigt Mitorganisatorin Lena Overbeck an. „Man kann sich einfach sein Spiel, das man ausprobieren möchte, nehmen und sich einen freien Tisch suchen und schon kann es losgehen.“

Bei Fragen rund um die richtige Spieleauswahl oder auch bei kniffeligen Spielregeln stehen die Spielelotsen Andreas Streb und Willi Weber zur Verfügung. Sie sind Vollprofis auf dem Gebiet der Gesellschaftsspiele“, sagt Ovebeck. Das Sortiment ist riesig – Würfelspiele, Kartenspiele oder Brettspiele. Für jeden Spielefan ist etwas dabei, verspricht Overbeck.

500 Spiele

Parallel findet am 2. und 3. April ein großer Spieleflohmarkt statt. Interessierte, die Spiele an diesem Wochenende verkaufen möchte, können diese am 1. April (Freitag) ab 16 Uhr im Heimathaus abgeben. Jeder Verkäufer bekommt eine Händlernummer, die Preise der jeweiligen Spiele legt der Verkäufer fest. Von jedem verkauften Spiel, behalten die Veranstalter 50 Cent ein. Der Erlös wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet, kündigt Overbeck an. Es besteht auch die Möglichkeit, am Samstagmorgen noch Spiele für den Flohmarkt abzugeben. Am Ende des Wochenendes kann der Verkäufer entweder seinen Erlös oder sein nicht verkauftes Spiel wieder beim Heimatverein abholen.

Flohmarkt

Auch neuwertige Spiele können vor Ort erworben werden. Anke Röwe aus Altenberge, Willi Hollendung aus Senden-Bösensell und die Höpinger Spielewerkstätten sind als Spielehändler vertreten.

Als Highlight wird es an diesem Wochenende eine Krimiecke mit einer sogenannten Battlebox geben. Dort werden ausschließlich Krimispiele gespielt, wie beispielsweise Spiele von Hidden Games, Echoes von Ravensburger oder auch das Spiel des Jahres 2021 Micro Macro Crime City. An der Battlebox können zwei Teams gleichzeitig spielen. Dabei kommt es darauf hin, wer die schnellste Gruppe ist und die Rätsel der Box lösen kann.

Lotsen

Außerdem sind verschiedene Spielturniere geplant. Dabei gibt es auch Spiele zu gewinnen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Kita Zappelkiste versorgt die Besucher an beiden Tagen mit Kuchen, Waffeln, Kaffee, Tee und anderen Köstlichkeiten. Am Samstagabend werden vom Orga-Team Würstchen gegrillt.

Das Spielewochenende ist optimal für Besucherinnen und Besucher, die neue Spiele testen wollen, bevor sie sie kaufen möchten, sagt Ovebeck.

„Kreis Steinfurt spielt“: 2. April (Samstag): 11 bis 24 Uhr; 3. April (Sonntag): 11 bis 17 Uhr, jeweils Sporthalle Gooiker Platz. Eintritt: zwei Euro für Erwachsene, Kinder kostenlos.