Bauherren können zum Jahreswechsel loslegen

Rönnenthal III am Hanseller Hügel

Wenn alles so klappt wie geplant, dann liegen bis Ende des Jahres die Kanäle und die Straßen ins neue Baugebiet Rönnen­thal III sind befahrbar. Der Anfang ist gerade gemacht, die Bagger haben die ersten Schneisen in das Areal am Fuße des Hanseller Hügels gezogen.

Die Erschließungskosten sind nicht von Pappe, wie die Fachdienstleiter Thomas Mücke und Christoph Rövekamp bei einem Ortstermin erläuterten. 1,95 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Rund 460 000 Euro wird die Verkehrsinfrastruktur voraussichtlich kosten, 850 000 Euro stehen für den Kanalbau bereit, 640 000 Euro für die Sanierung der alten Rohre. Zum Abwasserkonzept in diesem Bereich zählt ein Regenrückhaltebecken mit einer Kapazität von 5500 Kubikmetern, das auch für die Pufferung des Regenwassers aus dem Baugebiet Rönnenthal I zuständig sein wird. „Der Baustart ist für das Jahresende vorgesehen“, erläuterte Thomas Mücke, Fachdienstleiter Hoch- und Tiefbau.

18 Grundstücke

Die 18 Grundstücke in dem Gebiet sind lange vergeben. Zu einem Quadratmeterpreis von 245 Euro. Es werden die klassischen Einfamilienhäuser genauso wie Doppelhaushälften entstehen. Ein weiterer Teil des Areals ist reserviert für preisgünstigen Wohnraum. Dort sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Ob von einem Investor oder zum Beispiel einer Genossenschaft, das ist derzeit noch nicht ganz klar.

In Rönnenthal III wird es keine Versorgung der Häuser durch ein Erdgasnetz geben. Die Häuser müssen nach KfW-40-Standard gebaut werden. Straßen und Grundstücke wurden so geplant, dass der alte Baumbestand auf den ehemaligen Grünflächen erhalten bleiben kann.

Wie Thomas Mücke weiter erläuterte, werden zur Erschließung 2500 Quadratmeter Straße gebaut, die einmal Roggenkamp heißen soll.

KfW-40-Standard

Der Ansturm auf die Baugrundstücke war Anfang des Jahres enorm. 363 Bewerber hatten sich um die 18 Bauflächen bemüht. Davon kamen die meisten aus Altenberge selbst, nämlich 144, und fast so viele aus Münster (136). Vergeben wurden die Grundstücke in der Mehrzahl an Ortsansässige, etwa ein Viertel der glücklichen Grundstückseigentümer kommt von auswärts.