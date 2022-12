Küchenmeister präsentiert Weihnachtsmenü zum Nachkochen

Rüdiger Martens kann es nicht lassen: Auch wenn er beruflich täglich am Herd des münsterischen Adolph-Kolping-Berufskollegs steht, hat er für die WN-Leser wieder ein nachkochbares Weihnachtsmenü zusammengestellt.

Wenn Küchenmeister Rüdiger Martens ausschließlich mit frischen Zutaten zaubert, bedeutet das noch lange nicht, dass er sich von jetzt auf gleich seine Menüs überlegt. Ganz im Gegenteil. Gutes Essen bedeutet für den Altenberger auch eine gute Planung. Das Weihnachtsessen, das er zum Beispiel Jahr für Jahr für seine Lieben anrichtet, das überlegt er sich schon im Juni. „Dann ist das schon mal abgehakt und ich habe den Rücken frei für andere Dinge.“ Die sich natürlich in erster Linie in der Lehrküche des Adolph-Kolping-Berufskollegs in Münster abspielen, wo er den Nachwuchs fit macht.