Sammler werden Aussteller

Als Tag der „offenen Vitrinen“ organisiert der Verein Museum Zurholt am 15. Mai (Sonntag) von 11 bis 17 Uhr eine Ausstellung über Gesteinsfunde vom Münsterländer Kiessandzug. Die Schau im Gebäude an der Lindenstraße 8 ist ein Beitrag zum Internationalen Museumstag.

Für alle Nicht-Geologen: Der Kiessandzug ist eine mit eiszeitlichen Ablagerungen (Sand, Kies, Fossilien) gefüllte etwa 30 Meter tiefe Rinne, die vermutlich durch saalezeitliche Gletscher und ihre Schmelzwasserabflüsse gebildet wurde.

Verlauf

Der Verlauf folgt über rund 80 Kilometer dem Einzugsbereich der Ems von Enningerloh im Süden bis nach Salzbergen im Norden, und besitzt eine Ausdehnung von rund einem Kilometer Breite. Bekannte Erholungsgebiete wie die Hohe Ward (Hiltrup) und zahllose Baggerseen wie der Steiner See oder der Bockholter See sind Zeugen von der Nutzung der Sand- und Kiesablagerungen durch die Baustoffindustrie. Dass in den Schichten spannende Funde zu erwarten sind, haben Sammler schon seit vielen Jahren entdeckt.

Schwerpunkt

Registrierung

Um im Museum eigene Funde auszustellen, müssen sich Sammler formlos unter dem Stichwort „Ausstellung Münsterländer Kiessandzug“ per E-Mail an info@museum-zurholt.de registrieren. Im Museum werden Tische vorbereitet, auf denen diese Funde ausgestellt werden können. Anmeldungen werden bis zum 6. Mai (Freitag) entgegengenommen.