Schneller und Baloun begeistern

Superstimmung, tolle Interpreten, Blues vom Feinsten – das „Special“ zum Zehnjährigen der Boogie-Session-Reihe traf den Nerv des Publikums. Mit der „Bluesröhre“ Kat Baloun, gebürtige Texanerin sowie seit 1994 Wahlberlinerin, und dem Klasse-Saxofonisten Tommy Schneller brachten die Initiatoren hochkarätige Gaststars auf die Bühne. Der Saal Bornemann war komplett gefüllt mit erwartungsvollen Fans, die zum Teil bereits seit den Anfängen Stammhörer sind. Die Hausmusiker Fabian Fritz und Daniel Paterok, ergänzt um Christian Bleiming, fegten mit sechs Händen über die Tasten zweier Klaviere und machten ihrem Ruf als gefragte Boogie- und Blues-Pianisten alle Ehre.

Als Erster ergriff Organisator Norbert Fritz das Mikrofon und blickte mehr als eine Dekade zurück. „Damals war der `Krug` in Münster-Kinderhaus die Boogie-Hochburg“, erläuterte er. Als dort der letzte Vorhang gefallen war, sagte er auf der Rückfahrt zu seinem Sohn Fabian: „Du, wir holen die Sessions nach Altenberge“. Genauso geschah es und als „Lindenhof-Sessions“ wurden die Blues- und Boogi- Abende schnell weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt und beliebt. Eine Erfolgsgeschichte nahm ihren Anfang, ein Ende ist nicht abzusehen.

Nach der flotten „Aufwärmrunde“ mit den Super-Pianisten Fabian, Daniel und Christian begrüßte Fritz den Bluesmusiker, Saxofonisten und Sänger Tommy Schneller. „Lange ist es her, dass wir hier zusammen vor 200 Leuten auf dem Marktplatz spielten“, sagte Paterok und schon legten er und Schneller mit dem Gospel „This Little Light Of Mine“ los. Jazzig interpretierten sie den Song mit faszinierenden Improvisationen auf ihren Instrumenten. Sofort ernteten die Musiker während des Stücks Zwischenapplaus. Weitere Nummern folgten, so der „T-Bone-Boogie“ von T-Bone-Walker und kurz vor der Pause „hämmerten“ die drei Klavierspieler noch einen besonders fetzigen Boogie aus den Pianos, wobei das virtuose Saxofonspiel in nichts nachstand. „Bleiming ist immer noch eine Rakete“, stellte Norbert Fritz begeistert fest und alle stimmten ihm spontan zu.

Gegen 21.30 Uhr hauchte Kat Baloun ein „Hello“ ins Mikrofon, um anschließend mit ihrer Rock-Röhre umso mehr zu verblüffen. Mit „Hound Dog“ sang sie einen Song, den „Big Mama Thornton“ 1953 als erste interpretierte, obschon er erst 1956 in der Rock-Fassung von Elvis Presley ein Hit wurde. Das Erfolgsduo Jerry Leiber und Mike Stoller zeichnet für die Komposition verantwortlich. Balouns Version war eine Hommage an Thornton, eine der großen Bluessängerinnen, die auch auf der Mundharmonika Virtuosin war. Baloun ist ebenso eine begnadete Mundharmonikaspielerin und trägt normalerweise – diesmal erschien sie im roten Kleid – einen Gürtel mit einer ganzen Kollektion dieser Instrumente.

Es folgte ein Superhit nach dem anderen, so „Bring It Home To Me“ vom unvergessenen Soul-König Sam Cooke, „My Babe“ von Little Walter oder auch der „Driftin Blues“ von Charles Brown. Hinreißend, wenn die Sängerin hinter dem Mikrofon mehr oder weniger dezent tanzte und ihre Mundharmonika erklingen ließ. Das Publikum brachte Smartphones in Position, um den Auftritt für die Nachwelt zu konservieren. „Und, war das nicht ein guter Tipp?“, fragte ein Gast seine Begleiter. Keiner widersprach ihm.