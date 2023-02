Schnellladesäule soll getestet werden

Altenberge

Um den Klimawandel positiv zu beeinflussen, ist die Vermeidung von Treibhausgasen wichtig. Doch die Deutschen hinken hinter ihren eigenen Zielen her. Auch in Altenberge. Der Entscheidungsprozess, sechs neue Ladesäulen für E-Autos aufzustellen, hat über ein Jahr gedauert – Fördermittel gingen der Gemeinde durch die Lappen. Doch jetzt soll’s endlich was werden.