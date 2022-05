„Schnitzler in Hollywood“ heißt eine Veranstaltung, zu der die Kulturwerkstatt und der Kulturring Altenberge am 3. Juni (Freitag) einladen. Beginn ist um 20 Uhr im Bürgerhaus.

Chansons

Stephanie Rave und Prof. Clemens Rave gestalten einen Abend, reich an Musik berühmter und in Vergessenheit geratener jüdischer Komponisten und erzählen deren Schicksale und Lebensgeschichten, heißt es in einer Pressemittelung der beiden Veranstalter. Es erklingen selten zu hörende Kleinode der Klaviermusik sowie Chansons voller Wortwitz und Ideen-Reichtum und auch solche, die jüdische Emigration, Verschwörungserzählungen, Rassismus und Widerstand thematisieren. „Ein starkes Statement gegen Antisemitismus“, so das Organisationsteam weiter.

Widerstand

Karten zum Preis von zwölf Euro (Schüler, Studierende und Auszubildende acht Euro) sind an der Abendkasse erhältlich und können zudem per E-Mal an kontakt@kulturwerkstatt-altenberge.de vorbestellt werden. Es gilt die 3G-Corona-Schutzregelung.