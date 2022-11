Schönschreiben für den Pfarrer

Der große Karton, vollgestopft mit Schriftstücken, den Franz-Josef Woestmann-Einigmann zur monatlichen Sitzung des Arbeitskreises „Genealogie und Ortsgeschichte“ des Heimatvereins mitgebracht hatte, hatte auf den ersten Blick wenig Spektakuläres an sich. Gebhard Aders fand darin eine Mappe mit der Aufschrift „Alte Schriftstücke 1740 bis ca. 1900“. Vom Titel her auch nicht so elektrisierend, blätterte der erfahrene Heimatforscher doch darin herum – und stieß auf eine Geschichte über eine Bauerstochter aus dem 18. Jahrhundert in Altenberge, „wie sie in keinem Behördenarchiv zu finden ist“, wie Aders weiß. Aber dafür im jüngsten Jahrbuch des Kreises, für das er das Leben des Bauernmädchens Klara Große Einigmann rekonstruiert hat.

Das allerdings über Umwege. Was in der Mappe zusammengefasst war, das war der Nachlass von Pastor Ferdinant Barbar, der von 1807 bis 1840 Pfarrer in Altenberge war. Predigten, amtliche Bekanntmachungen, Eheschließungen, Sterbefälle. Darunter aber auch ein Bogen Papier, auf dem, wie Gebhard Aders schnell herausfand, besagte „Klara Groete Einigmann Anno 1794“ Schönschreibübungen gemacht hatte. Die Bauerstochter war zu der Zeit 14 Jahre alt.

Ein Jahr später verließ unsere Klara die Schule. Gebhard Aders vermutet, dass sie danach „in Stellung“ ging oder auf dem Hof der Familie arbeitete. Dass sich ihre Schönschreibübungen im Nachlass des Pastors fanden, könnte den Schluss zulassen, dass „Klara sie Anfang des 19. Jahrhunderts als Referenz benutzt hat, um eine Anstellung als Haushaltshilfe beim Pastor zu bekommen“, wie Gebhard Aders in seinem Text für das Jahrbuch des Kreises schreibt. Er vermutet, dass Barbar das Mädchen aus Hansell kannte, weil er dort vier Jahre Vikar war.

Die Recherchen des Heimatforschers brachten kein Licht ins Dunkel, wann denn Klara Haushälterin beim Pfarrer wurde. Er vermutet, dass es 1807 gewesen sein muss. In dem Nachlass findet sich weitere Schriftproben von ihr aus dem Jahr 1823, 18 Jahre nach Ende ihrer Schulzeit. Warum sie so Sätze wie „Um gut schreiben zu können, muss man sich oft üben“ oder „Wandele stets in der Gegenwart Gottes“ damals zu Papier gebracht hat – der Autor kann nur spekulieren.

Er weiß aber genau, dass Klara dem Pastor mehrere Jahrzehnte als Haushälterin die Treue hielt. Als Barbar 1840 verstarb, musste sie sich umorientieren. Der neue Pfarrer brachte seine eigene Hilfe mit, Klara musste das Pfarrhaus verlassen. Im Dorf bezog sie darum ein kleines Haus an der Kirchstraße. Wovon sie lebte? In den alten Akten ist darüber nichts zu erfahren. Dort steht „ohne Gewerbe“.

Was allerdings bekannt ist: Bis 1846 wohnte Klara im Dorf, danach zog sie zurück auf den Hof der Familie in Hansell. Den hatte in der Zwischenzeit ihr Bruder Bernard übernommen. Klara starb am 15. Juni 1852. Dass ihre Schönschreibübungen 170 Jahre später noch auf historisches Interesse stoßen – wer hatte das damals gedacht?