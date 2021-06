Sebastian Nebel will gestalten

Vor siebeneinhalb Jahren hat der Bochumer Sebastian Nebel eine neue Heimat gefunden: Altenberge. Die Entwicklung der Gemeinde möchte er in den nächsten Jahren entscheidend mitgestalten. Nebel kandidiert am 13. September bei der Bürgermeisterwahl für die CDU.

Er arbeitet bereits im Rathaus, bald will er auf dem Chefsessel sitzen: Sebastian Nebel tritt für die CDU bei der Bürgermeisterwahl an. Er will Amtsinhaber Jochen Paus folgen.

Er ist in Bochum geboren, ist dort zur Schule gegangen und hat an der Ruhruni in Bochum studiert – doch spätestens seit dem 1. Dezember 2012 hat Sebastian Nebel eine neue Liebe für sich entdeckt: Altenberge. Und hier hat der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, dort schwerpunktmäßig für die Wirtschaftsförderung zuständig, Wurzeln geschlagen. Im Hügeldorf hat er seine zweite Heimat gefunden. Acht Jahre haben ausgereicht, um zu sagen: „Ja, ich möchte Bürgermeister von Altenberge werden“, sagt der 36-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Am 13. September tritt Nebel bei der Bürgermeisterwahl als Kandidat der CDU an, um die Nachfolge von Amtsinhaber Jochen Paus anzutreten. Seine Mitbewerber: Karl Reinke und Guido Roters.

Als Sebastian Nebel seine Arbeit in Altenberge antrat, war ihm das Münsterland noch ziemlich unbekannt. Lediglich in Senden leben Verwandte. „Ich war schon beeindruckt, ein sehr, sehr gepflegter Ort“, erinnert sich Nebel an die Anfangszeit.

Steckbrief

Im Laufe der Jahre lernte er die Vielseitigkeit seiner Arbeit und die Annehmlichkeiten des Hügeldorfes zu schätzen. In seiner Zeit als Wirtschaftsförderer wurden das Gewerbegebiet Kümper IV und das Regionalgut entwickelt, schaut Sebastian Nebel auf zwei seiner Anfangsprojekte zurück. „Hier hat man noch Gestaltungsmöglichkeiten“, sagt Nebel. „Das reizt mich auch am Bürgermeisteramt.“

Grundlage sei das „stabile Gewerbesteueraufkommen“. Klar sei natürlich auch, dass nicht alle Projekte, die in den nächsten Jahren anstehen, „auf einmal finanziert werden können“. Viele Vorhaben sind bereits unter der Federführung vom aktuellen Bürgermeister Jochen Paus angeschoben worden – und werden in den nächsten Jahren umgesetzt. Vom Umbau des Zentrums bis zur Zusammenlegung der beiden Grundschulen reicht das Spektrum. Letzteres sei „sinnvoll“, betont Nebel. Immerhin sollen rund 15 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um die neue Schullandschaft zu gestalten. Nebel: „Das ist mutig, aber absolut richtig.“

Ebenfalls auf den Weg gebracht wurde die Bebauung des Bahnhofshügels. Für Sebastian Nebel steht fest: „Wir müssen einen vernünftigen Mix hinbekommen. Das ist die Herausforderung.“ In der Vergangenheit immer wieder heftig diskutiert wurde der auf 30 Prozent festgelegte Anteil am Geschosswohnungsbau.

Wie viel hiervor für sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden soll, steht noch nicht fest. Aber: „Jede Art von Wohnraum fehlt“, sagt Sebastian Nebel. Geht alles nach Plan, soll im kommenden Jahr mit der Erschließung des Areals begonnen werden.

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau des Rathauses. „Der Zustand ist bescheiden“, weiß Nebel aus eigener Erfahrung. Etwa 60 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, weitere 20 kommen hinzu, die im Bauhof, Klärwerk oder als Hausmeister arbeiten. Seit einigen Jahren ist Nebel auch Personalratsvorsitzender.

Bürgermeister von Altenberge? „Natürlich gebe ich auch ein Stück Privatheit auf“, weiß Sebastian Nebel um die Position, permanent in der Öffentlichkeit zu stehen. Zudem trage er auch die Verantwortung für das Personal im Rathaus. Die zunehmende Digitalisierung werde dort sicherlich in Zukunft ein wichtiges Thema sein. Ein Bürgermeister müsse ein „Allrounder“ sein, findet Sebastian Nebel: „Da freue ich mich besonders drauf.“

Und wenn der Bürgermeisterkandidat einmal von seiner Arbeit Abstand nehmen möchte, geht er wandern oder schwingt sich aufs Fahrrad. Und dann braucht er nur wenige Minuten und genießt das Münsterland – seit acht Jahren seine neue Heimat.