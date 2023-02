„Sechs Prozent sind realistisch“

10,5 Prozent mehr Gehalt, dabei mindestens 500 Euro pro Monat mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten: Das ist die zentrale Forderung der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. In Altenberge, sagt Kämmerer Stephan Wolff, seien 50 bis 60 Personen im Rathaus davon betroffen, überdies die Kolleginnen und Kollegen im Schulsekretariat, im Hallenbad, in der Kläranlage und im Bauhof. Mitarbeitende in Kitas werden von der jetzigen Verdi-Forderung nicht profitieren, denn in Altenberge gibt es keine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Gemeinde.

