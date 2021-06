„Seepferdchen“schon vor Augen

Dass das Hallenbad ab Montag wieder geöffnet hat, muss sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben. Denn in der einstündigen Voranmeldezeit am vergangenen Freitag hätte Wilfried Schulte von der Gemeindeverwaltung mindestens zwei weitere Telefonhörer bedienen müssen, so groß war die Nachfrage nach den angebotenen Schwimmzeiten in dieser Woche.

Silber-Abzeichen

Seit Montag ist das Hallenbad wieder für den öffentlichen Badebetrieb frei gegeben. „Das können wir so lange gewährleisten, wie die kreisweite Inzidenz stabil unter der Grenze von 50 liegt“, erklärt Dmitrij Boldt, Fachangestellter für Bäderbetriebe. Um allerdings größtmöglichen Schutz vor Ansteckungen zu gewährleisten, achtet das gesamte Team von Schwimmmeister Florian Kleymann wie im Vorjahr auf die Einhaltung der Regeln, die im Rahmen des Hygieneschutzkonzeptes die Nutzung des Schwimmbades ermöglichen. Höchstens 20 Schwimmbegeisterte dürfen im Hallenbad ihre Bahnen ziehen oder einfach das Wasser genießen. Dazu ist eine vorherige telefonischer Anmeldung (0 25 05/22 00, nur während der Schwimmzeiten) im Hallenbad erforderlich.

Impfnachweis

Allerdings ist der Zutritt nur bei Vorlage eines gültigen Impfnachweises, eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests oder mit den gängigen Regeln für Genesene erlaubt. „Das kontrollieren wir bei allen und zu jeder Schwimmzeit. Wer das nicht vorweisen kann, den dürfen wir leider nicht ins Bad lassen“, so Schulte.

Dementsprechend stark gefordert waren die beiden dann auch am Montag, als die ersten Angemeldeten ins Bad wollten. Anmeldeliste abhaken, Impfpässe und Tests kontrollieren, während das Telefon unnachgiebig klingelte und das Annehmen der Anrufes forderte.

Negativtest

Strahlende Gesichter gab es, als endlich das Drehkreuz passiert werden konnte. Vor allem die jüngsten Besucherinnen und Besucher kamen nicht schnell genug ins Wasser. „Heute üben wir noch einmal und dann fragen wir den Schwimmmeister, ob ich beim nächsten Besuch Silber und mein Bruder Fiete das Seepferdchen machen können“, erzählt Emil. Nach mehr als sechs Monaten ohne Schwimmzeiten setzten die beiden Jungs unter Aufsicht ihres Vaters lieber noch eine Übungseinheit vor die Prüfung.

Unablässig meldete sich derweil während der gesamten Schwimmzeit das Telefon. „Es geht nicht nur um Schwimmzeiten. Die Eltern fragen nach Schwimmkursen, Schulschwimmen oder einfach nur an, ob und unter welchen Umständen Kinder ins Schwimmbad dürfen“, berichtet Dmitrij Boldt. In Bezug auf die Schwimmkurse der Gemeinde müssen Interessierte allerdings vertröstet werden. Bis zum Sommer im nächsten Jahr sind die Kurse ausgebucht. Um möglichst vielen Kindern ein Angebot für das Schwimmenlernen machen zu können, hat Florian Kleymann den Kitas angeboten, während deren Schwimmzeiten einen Schwimmkurs durchzuführen. So könnte der Andrang eventuell etwas entzerrt werden.