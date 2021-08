Sein Herz schlägt für Afrika

Weil sich Dr. Felix Bruns um besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland und für die Allgemeinheit verdient gemacht hat, wurde dem Altenberger am Samstag – ein Tag vor seinem 82. Geburtstag – durch Landrat Dr. Martin Sommer das Verdienstkreuz am Bande in Stenings Scheune verliehen. Im Beisein von Bürgermeister Karl Reinke und geladenen Gästen hielt der Landrat eine sehr persönliche Laudatio.

Landrat Dr. Martin Sommer (l.) überreichte am Samstag in Stenings Scheune Dr. Felix Bruns mit den besten Grüßen und Glückwünschen des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ist die höchste Anerkennung, die für Verdienste um das Gemeinwohl in unserem Land ausgesprochen. Weil sich Dr. Felix Bruns um besondere Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland und für die Allgemeinheit verdient gemacht hat, wurde dem Altenberger am Samstag – ein Tag vor seinem 82. Geburtstag – durch Landrat Dr. Martin Sommer das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens in Stenings Scheune verliehen. Im Beisein von Bürgermeister Karl Reinke und geladenen Gästen hielt der Landrat, Kegelbruder und gute Freund des zu Ehrenden eine sehr persönliche Laudatio.