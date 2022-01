Sich wohlfühlen

Trotz der erschwerten Bedingungen ist Einrichtungsleiter Jonas Röttgering zufrieden, wie sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Altenberge eingelebt haben. Alle 24 Plätze sind in der Wohnstätte der Caritas Tectum an der Billerbecker Straße belegt.

Es ist ruhig an diesem Morgen in der Wohnstätte der Tectum Caritas an der Billerbecker Straße. Kein Wunder, schließlich gehen die Frauen und Männer, die hier wohnen und eine geistige Behinderung haben, tagsüber von 8 bis 16.30 Uhr in einer der Werkstätten der Caritas zur Arbeit. Zeit genug, um mit Einrichtungsleiter Jonas Röttgering darüber zu sprechen, wie sich die Altenberger Neubürgerinnen und Neubürger eingelebt haben. Schließlich war es kein leichter Start, kein einfacher Umzug in Zeiten der Corona-Pandemie. Vor eineinhalb Jahren zogen alle 24 Bewohner in ihr neues Zuhause. „Wir haben es geschafft, diesen Menschen eine neue Heimat zu geben“, freut sich Jonas Röttgering.