Sicherheit ist besser als anderswo

Eine koordinierte Sicherheitspolitik, Kampf gegen Clankriminalität, Kindesmissbrauch und Cyberangriffe, NRW-Innenminister Herbert Reul engagiert sich lange schon für brandaktuelle politische Themen. Am Donnerstagabend war er beim traditionellen „Fest zwischen den Jahren“ des CDU-Ortsverbandes Altenberge zu Gast. Mehr als 100 Teilnehmer hatten sich zu dem Event im Saal der Ratsschänke Bornemann angemeldet, darunter die Landtagsabgeordneten Simone Wendland und Christina Schulze Föcking sowie Landrat Dr. Martin Sommer.

Im August 2021 löste Tim Warmeling den langjährigen CDU-Vorsitzenden Markus Tönsgerlemann ab. Dennoch moderierte Warmeling an diesem Abend das erste Fest zum Jahresende, denn zwei Jahre lang konnte es coronabedingt nicht stattfinden.

Zeitenwende

„Sicherheit im ländlichen Raum“ lautete das Thema des Ministers. „Schritt für Schritt ändern wir die Welt“, lautet sein Grundsatz. Er appellierte, Probleme grundsätzlich beim Namen zu nennen und nicht zu verleugnen. Er sprach von einer „Zeitenwende“ auch bei der Innenpolitik. Sicherheit sei eine Grundlage für das Zusammenleben, auch wenn es eine „1000-prozentige“ nicht geben könne. „In NRW sieht es in puncto Sicherheit schon besser aus als anderswo, weil wir in den letzten fünf Jahren verstärkt daran gearbeitet haben“, betonte er. Dennoch gebe es noch eine Menge zu tun. Risikoanalysen sind besonders wichtig. So zum Beispiel bei Anschlägen auf Geldautomaten. „Bankhäuser müssen wissen, wo Automaten stehen, die besonders gefährdet sind“, so Reul, „damit sie an den entsprechenden Stellen technisch aufrüsten können“. Eine Kooperation zwischen Polizei und Ordnungsdiensten sei wünschenswert, denn in das Thema Sicherheit sollten sich auch die Kommunen einbringen. Entsprechende Ausbildungs- und Ausrüstungsmöglichkeiten müssten geschaffen werden.

Bekämpfung von Cyberkriminalität

Besondere Bedeutung hat für Reul die Bekämpfung von Cyberkriminalität. Die rechtlichen Möglichkeiten, Straftäter im Internet zu verfolgen, müssten ausgedehnt werden. „Außer der CDU sträuben sich die Parteien, weil alle Bedenken wegen des Thema Datenschutzes haben“, sagte der Innenminister. „Doch wir müssen an IP-Adressen und damit an die Namen von Straftätern kommen, besonders wenn es um Kindesmissbrauch geht.“ Die Spielregeln müssten geändert und die Polizei handlungsfähiger werden.

Präsenz der Polizei

Auch die allgemeine Präsenz der Polizei ist für Reul ein bedeutsames Thema. „Wir müssen sicherstellen, dass sie da ist, wenn sie gebraucht wird“, hob er hervor. Darum sei besonders im ländlichen Raum eine hohe Mobilität wichtig. Darüber hinaus müssten Spezialisten ausgebildet werden, die sich mit Cyberkriminalität befassten. „20 Polizisten werden deshalb jetzt an der Cyberhochschule studieren“, so Reul.

Nach dem aufschlussreichen Vortrag standen Ehrungen auf dem Programm. Clemens Pelster wurde für 50-jährige, Ursula Wehner und Mechtild Witte wurden für 40-jährige Treue zur CDU ausgezeichnet. Der Vorsitzende Warmeling ehrte die nur zum Teil anwesenden ehemaligen Fraktionsmitglieder Heinz Erlemann, Maria Schulze Isfort, Sigrid Schulze Lefert, Christian Wiewer, Frank Neumann, Mechthild Baakmann, Volker Thiemann, Klaus Wend-Erdel, Ralf Zumrode, Klaus Wollschläger und Jochen Paus Auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder Markus Tönsgerlemann, Frank Neumann, Andreas Hesener, Annette Thier-Post, Benni Schulze Hülshorst, Bernhard Baakmann, Christian Germing, Klaus Wendt Erdel, Manfred Leuker, Matthias Große Wiedemann und Winfried Risau würdigte der Vorsitzende besonders.