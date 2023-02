Simon I. Kumpmann neuer Prinz

In Sekundenschnelle verwandelte sich eine Figur aus dem Nintendo-Super-Mario-Universum am Samstagabend in den neuen Karnevalsprinzen des Altenberger Schützenvereins Grinkenschmidt, Simon I. Kumpmann. Es war nicht schwer, die Figuren des Kult-Videospiels zu identifizieren, in deren Kostümen der Elferrat steckte. Luigi, Prinzessin Peach, Toad und viele andere saßen schließlich fröhlich auf der Bühne. In Anlehnung an das Videospiel „Mario“, das vor Jahrzehnten mit dem „Nintendo Game-Boy“ die Kinder- und Jugendzimmer eroberte, wählten die Grinkenschmidter „Grintendo“ zum Motto ihres karnevalistischen Winterfestes bei Bornemann. Als Orden, die unzählige Male verliehen wurden, vergaben die Jecken ein Blechschild in Form eines „Grintendo Grink Boys“, der dem Original zum Verwechseln ähnlich sah.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet