Soziale Arbeit vor Ort

Ein Praktikum beim Familienbündnis? Warum nicht! Als Paula Dömer sich um ein 14-tägiges Schülerinnenpraktikum bewarb, zögerte das Familienbündnis nicht lange mit der Zusage. „Als Familienbündnis haben wir viele Möglichkeiten Schülerinnen und Schülern, die sich für die beruflichen Perspektiven der Sozialen Arbeit interessieren einen guten Einblick in viele Bereiche zu geben“, so die Vorsitzende des Familienbündnisses Ulrike Reifig.

Zwei Wochen lang konnte Paula Dömer dann die Arbeit des Familienbündnisses und die vielen Angebote unter dem Dach des Familienbündnisses genauer kennenlernen. Die Träger der Beratungen im „Haus für Alle“ wie der Caritasverband, Lernen Fördern, das Famos- Projekt, der Seniorenbeirat und der Jugendmigrationsdienst waren gerne bereit, Einblicke in ihre Beratungsarbeit zu geben. Wenn die zu Beratenden einverstanden waren, durfte Paula Dömer sogar bei den Gesprächen dabei sein, um nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch die Anliegen der Menschen kennenzulernen, die die Beratungen aufsuchen. Auch die ehrenamtlichen Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer unterstützten das Schülerinnenpraktikum. So durfte die Praktikantin zwei Wochen lang in den Sprachkursen, in denen Geflüchtete die deutsche Sprache erlernen, hospitieren und konnte an vielen Stellen beim Lernen unterstützen.

Umfangreiches Programm

Koordiniert wurde das Schülerinnenpraktikum von Melanie Partzsch, Mitarbeiterin des Familienbündnisses, die die Fäden für den Ablauf in der Hand hielt und Paula Dömer durch ein umfangreiches Programm lotste. Dessen Bestandteil war auch das KIWI-Café, ein offener Treff für Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr, die Babysprechstunde, die jungen Eltern bei Fragen rund um das Baby zur Seite steht oder die offenen Café-Zeiten, die Treffpunkte im „Haus für Alle“.

Paula Dömer zeigte sich am Ende der zwei Wochen begeistert. „Das war richtig toll, ich habe so viele Themen und Angebote des Familienbündnisses kennengelernt, das hat mir einen guten Eindruck darüber vermittelt, was Soziale Arbeit bedeutet“, sagt Paula Dömer.

Auch für das Familienbündnis selbst war das Praktikum eine spannende Erfahrung. „Wir sind gerne bereit, künftige Praktika zu begleiten. Zumal die Möglichkeiten eines Praktikums für Jugendliche während der Corona-Pandemie sehr eingeschränkt waren, war es uns wichtig, Jugendliche bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen“, so Partzsch und Reifig.