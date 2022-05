Spielleidenschaft hält weiter an

Am vergangenen Spielenachmittag des Heimatvereins wurde nicht nur viel gespielt, sondern es fanden auch Preisverleihungen statt. Denn während des Anfang April in der Gooiker Halle veranstalteten Spielewochenendes „Der Kreis Steinfurt spielt!“ wurden den Besucherinnen und Besuchern neben einer riesigen Spieleauswahl auch Turniere und ein Schätzspiel geboten, die Kür einiger Gewinner stand noch aus. Daher wurde ein regelmäßiger Spielenachmittag genutzt, um die Preise zu übergeben.

Schätzen

Jeder Besucher des Spielewochenendes hatte die Möglichkeit, an einem Schätzspiel teilzunehmen. Hierfür musste getippt werden, wie viele Spielfiguren sich in einem Weckglas befanden, heißt es in einer Pressemitteilung von Lena Overbeck, die zum Organisationsteam der Spielenachmittage zählt. Beim Tippspiel belegte Michelle Liebers aus Altenberge den ersten Platz. Denn sie lag mit ihrem Tipp von 487 Spielfiguren nur eine Spielfigur neben dem richtigen Ergebnis von 486 Figuren. Auf dem zweiten Platz landete der 13-jährige Alex Chmurska, Dritter wurde Fritz Schatzmeister. Alle Gewinner durften sich über Spielepakete als Preis freuen, die unter anderem von Schreib- und Spielwaren Anke Röwe gesponsert wurden.

Die fliegenden Würfel

Die Höpinger Spielewerkstatt veranstaltete an ihrem Stand mit „Die fliegenden Würfel“ ein Spielturnier. Dabei lagen zwei Personen gleichauf: Martina Reiss und Silke Staub erhielten ein Exemplar des Spiels „Die fliegenden Würfel“.

Während des gesamten Wochenendes wurde außerdem das Spiel Fauna als Spielturnier angeboten. Hier hatte am Ende Anja Wehkamp die Nase vorn. Sie gewann das Kennerspiel des Jahres 2021 „Paleo“.

Bereits während des Spielewochenendes wurden einige Preise direkt vergeben: So bestritten 16 Personen simultan ein Qwixx-Turnier und versuchten, Würfelergebnisse möglichst punkteträchtig auf ihrem Spielzettel zu verwerten. Qwixx-Champion wurde Liyan Sür. Er erhielt als Siegerpreis eine Jubiläumsedition des Spiels „Carcassonne“.

Krimispiel

Gleich zweimal wurde während des Spielewochenendes ein Klask-Turnier ausgetragen. Das erste Turnier gewann Romy, die sich über das Krimispiel „Hidden Games Junior – Das verschollene Schwert“ freute, während der im finalen Duell nur knapp unterlegene Niclas ein Exemplar des Spiels „The Border“ gewann. Die zweite Turnierrunde entschied Markus Weddeling für sich. Er gewann das Spiel „König aller Barden“.

Ein Höhepunkt des zweitägigen Spielewochenendes war unter anderem die Battlebox. Hier galt es für die Besucher, im Team und auf Zeit Rätsel zu lösen. Als Sieger gingen die Familie Brachem aus Altenberge und Familie Dechering hervor. Beide freuten sich über ein Krimispiel.