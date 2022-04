Starke Mädels geben den Ton an

Total ausgebucht war der Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursus im KOT-Jugendheim. Zwölf Mädels lernten, sich in Konfliktsituationen angemessen zu verhalten oder sich in bedrohlichen Situationen schützen und auch die Grenzen anderer respektieren zu können.

Sich in Konfliktsituationen angemessen verhalten oder sich in bedrohlichen Situationen schützen können und auch die Grenzen anderer respektieren: Mit großer Neugier und hohen Erwartungen kamen die Mädchen vor Kurzem ins KOT-Jugendheim, um beim Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursus „Starke Mädchen“ dabei zu sein.

Ulla Wilken vom Jugendheim freute sich über die tolle Resonanz. In nur wenigen Tagen war der Kursus ausgebucht, teilt das Jugendheim in einem Pressetext mit.

Anleitung

Gemeinsam in der Gruppe lernten die zwölf Mädels auch spielerisch aktiv unter Anleitung ihrer Trainerin Ute Kriens und Greta Weißberg, wie sie mit Blicken, der Stimme und Sprache ihres Körpers, deutlich sagen können, was geht oder nicht: „Ja, das mag ich!“ oder „Hör auf! Ich will das nicht!“ und „Nein! Stopp!“. Coach Ute Kriens hat übrigens eine dementsprechende Ausbildung beim Deutschen Kinderschutzbund absolviert.

So werde die Kraft der Stimme zum Instrument der Verteidigung. „Es ist besonders wichtig, dass die Mädchen verbale und nonverbale Durchsetzungsstrategien entwickeln, um unangenehme oder gewalttätige Situationen beenden zu können und lernen, sich zu schützen und richtig zu reagieren“, weiß Ulla Wilken.

Übungen

Mit verschiedenen Übungen näherte sich die Trainerin Ute Kriens mit viel Empathie den Teilnehmerinnen, um ihnen die verschiedenen Themenfelder näher zu bringen, ihre persönlichen Grenzen auszutarieren sowie ihre eigenen Körper und Gefühle kennenzulernen.

Des Weiteren wurden verschiedene Selbstverteidigungstechniken wie Schlag-, Tritt- und Befreiungstechniken ausprobiert und trainiert. Das Erkennen und Einsetzen der eigenen Kräfte und Möglichkeiten war dabei ein wichtiger Aspekt.

Highlight

Die Mädchen waren von den Übungen begeistert und so haben einige mit den Geschwistern oder Eltern nachmittags weiter Zuhause geübt. Das Highlight war sicher für alle zwölf Mädels das Zerschlagen eines Holzbrettes mit der eigenen Hand. Die Verwunderung über die eigene Kraft war frappierend.

„Damit verdeutliche ich den Mädchen, dass sie die Kraft haben, wenn sie wollen. Das durchgebrochene Fichtenbrett stärkt dann natürlich auch weiter ihr Selbstbewusstsein“, unterstrich Trainerin Ute Kriens, die auch Stadtjugendpflegerin in Steinfurt ist.