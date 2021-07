Studentin muss 1800 Euro Geldstrafe zahlen

Es sollte ein netter Abend werden, der aber für eine Altenberger Studentin beinahe im Gefängnis geendet hätte; denn was sie für Notwehr hielt, wertete das Amtsgericht in Burgsteinfurt als gefährliche Körperverletzung. Alleine das sperrige Juristenwort Erlaubnistatbestandsirrtum ersparte der 26-Jährigen eine Haftstrafe, die das Strafgesetzbuch eigentlich für solche Fälle zwingend vorsieht. Weil aber die Staatsanwältin, und ebenso die Richterin, von einem minderschweren Fall ausgingen, verhängte das Gericht eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro. Die irrige Annahme, sie handele doch in Notwehr, hätte die Studentin – „bei Ihren intellektuellen Möglichkeiten“, wie die Staatsanwältin anmerkte – nach nur kurzem Nachdenken auflösen können.

