Studierende zeigen ihre Klasse

Das Vokal-Ensemble „Lamberti Scholars“ sind am Sonntag in St. Johannes Baptist zu hören.

Am morgigen Sonntag (21. November) darf die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist gleich zwei musikalische Highlights zur Vesper am Vorabend des Cäcilienfestes in der Pfarrkirche begrüßen. Die Heilige Cäcilia ist Patronin der Kirchenmusik und aller Musizierenden und wird traditionell an den Tagen rund um ihren Gedenktag mit besonderen kirchenmusikalischen Veranstaltungen verehrt.

Die „Lamberti Scholars“ sind ein Vokal-Ensemble bestehend aus jungen Studentinnen und Studenten an der Uni Münster, die nach dem Vorbild englischer Kathedralchöre durch die Kirchengemeinde St. Lamberti ein Stipendium zur Förderung ihres musikalischen Talentes erhalten.

Stimmbildung

Neben den Ensembleproben finanziert die Gemeinde auch den Gesangsunterricht, Stimmbildung und Unterricht in Gehörbildung, Musiktheorie und Musikgeschichte. Geleitet werden das Projekt und das Ensemble durch Lambertikantor Alexander Toepper, der in Altenberge bereits durch verschiedene kirchenmusikalische Kooperationen ein bekanntes Gesicht ist.

Kathedralchöre

Der junge Organist Marcel Eliasch studiert zur Zeit an der Hochschule für Musik in Detmold. Gleichzeitig ist er seit einigen Jahren Assistent des Domorganisten in Paderborn und Propsteikantor in Marsberg im Sauerland. Seit 2020 ist er Dekanatskirchenmusiker. Erst jüngst gewann er den zweiten Preis beim internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Schwäbisch-Gmünd.

Dem Gottesdienst steht als Offiziant Kirchenmusiker Marco Schomacher vor, der auch die Ansprache halten wird.

Detmold

Die Vesper beginnt um 17 Uhr und findet unter den bekannten 3G-Vorgaben statt. Eine Anmeldung zu dem Gottesdienst ist nicht notwendig. Nachweise über den Test- und Impfstatus sowie Personalausweise werden am Eingang kontrolliert. Die Kirchengemeinde bittet deshalb um rechtzeitiges Erscheinen.