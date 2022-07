Szenen aus „Faust“

Konzert in St. Johannes Baptist

Die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist lädt am 16. Juli (Samstag) zu einem Konzert mit Improvisation, Text und Szenen aus dem Stummfilm „Faust“ aus dem Jahr 1927 in das Karl-Leisner-Haus ein. Beginn ist um 20.15 Uhr.

Goethe

Kirchenmusiker Marco Schomacher improvisiert an Flügel und Harmonium Musik zu den Szenen aus dem Film von F.W. Murnau, der zu den bedeutendsten Zeugnissen des deutschen Filmes aus der ersten Hochphase des Stummfilmes gehört. Der Film selbst greift die Geschichte des Faust von Johann Wolfgang Goethe auf und schildert in eindrucksvollen Bildern den menschlichen Kampf zwischen Gut und Böse. Der Münsteraner Theologe und Philosoph Max Dreckmann moderiert den Abend und wird Einblick in theologische, philosophische und kulturhistorische Aspekte des Gesehenen und Gehörten geben.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zur Realisierung des Orgelbaus in der Pfarrkirche gebeten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.