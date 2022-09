Tendenz geht Richtung Nordwest

60 Gläubige nehmen an der öffentlichen Pfarrversammlung zum Thema „Pastoraler Raum“ teil

Altenberge

Rund 60 Gläubige nahmen am Sonntag nach dem Gottesdienst an der öffentlichen Pfarrversammlung zum Thema „Pastoraler Raum“ im Karl-Leisner-Haus teil. Am Ende gab es eine eindeutige Tendenz, mit welchen Pfarrgemeinden künftig enger kooperiert werden soll.

Von Matthias Lehmkuhl