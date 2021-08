Tim Warmeling neuer Vorsitzender

Wechsel an der Spitze der Altenberger CDU: Neuer erster Vorsitzende ist Tim Warmeling. Er tritt die Nachfolge von Markus Tönsgerlemann an, der nicht mehr kandidierte. Zu Stellvertretern wurden Stefan Grawe und Carsten Waltring gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Jahreshauptversammlung mit Verspätung statt. Für seine Verdienste um Altenberge wurde der ehemalige Bürgermeister Jochen Paus geehrt.

Wechsel an der Spitze der CDU Altenberge: Neuer Vorsitzender ist Tim Warmeling, der den langjährigen Vorsitzenden Markus Tönsgerlemann ablöst. Diese personelle Weichenstellung wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung gestellt, die in und vor dem Heim

athaus mit viel Abstand und an der frischen Luft unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfand.

Rund 70 Altenbergerinnen und Altenberger kamen dabei zusammen, um auch den ehemaligen Bürgermeister Jochen Paus nachträglich gebührend zu verabschieden und um das Team für Altenberge neu und zukunftsfähig aufzustellen. Dass die Versammlung mit mehrmonatiger Verzögerung stattfand, ist auf die Coronapandemie zurückzuführen.

Jochen Paus

Jochen Paus arbeitete insgesamt 43 Jahre im Altenberger Rathaus, unter anderem als Bauamtsleiter und später 16 Jahre lang als Bürgermeister. „Da kommen viele Meilensteine und auch Anekdoten zusammen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. „Altenberge hat sich in den vergangenen 40 Jahren immer weiterentwickelt: Ein Ortskern, der seit der Umsiedelung von Schmitz Cargobull in das Gewerbegebiet komplett neu aufgebaut wurde und mittlerweile auf dem neu gestalteten Marktplatz zum Einkaufen und Verweilen einlädt, die Gestaltung von Gewerbegebieten und der Gewinnung von Arbeitsplätzen sowie die Schaffung von Wohnraum für junge Familien“, wird Jochen Paus zitiert. „Altenberge ist ein lebens- und liebenswerter Ort, der die Handschrift der CDU Altenberge trägt.“

Der neue Vorstand Foto: Neben Tim Warmeling (Vorsitzender) sowie Carsten Waltring und Stefan Grawe (stellvertretende Vorsitzende) wurden folgende Posten wie folgt besetzt: Frank Klose (Kassierer), Klas Tranow (Schriftführer), Sarah Grawe (Pressebeauftragte) und Tim Wiewer (Verantwortlicher für den Social-Media-Bereich). Als Beisitzer im neuen Vorstand engagieren sich Kai Völker, Salka El Farri, Ralf Zumrode, Maria Schulze-Isfort, Timo Kwekkeboom, Christian Wiewer, Lutz Röwekamp, Sigrid Schulze Lefert und Dariusz Niehues. ...

„Die Neuaufstellung der CDU Altenberge mit so vielen jungen Köpfen ist der richtige Weg“, so der ehemalige Bürgermeister weiter. „Das wichtigste war in meinen Jahren im Rathaus immer die Nähe zu den Altenbergern und das offene Ohr für Sorgen und Anregungen der Bürger. Das neue Team um Tim Warmeling wird dabei neue Schwerpunkte setzen, aber Altenberge und die Altenberger sind dabei stets im Mittelpunkt der Handlungen“, schloss Jochen Paus seine kurzweilige Rede. Paus widmet sich bereits seit den vergangenen zehn Monaten seinem Privatleben mit Ehefrau Monika.

Arbeitskreise

Und wie geht es mit der CDU Altenberge weiter? Der bisherige Vorsitzende Markus Tönsgerlemann stellte sich nicht erneut zur Wahl. Seine Nachfolge tritt der 33-jährige Tim Warmeling an. „Die Altenberger CDU wird durch das hochmotivierte neue Vorstandsteam neuen Anlauf nehmen in Altenberge“, so der neue Vorsitzende. „Unser Ort liegt uns am Herzen. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir damit begonnen, in Arbeitskreisen wichtige Schwerpunkte herauszuarbeiten. Wir freuen uns sehr, dass die Mitglieder diese ersten Ansätze begrüßt, bereichert und durch die sehr guten Wahlergebnisse auch bestätigt haben.“ Oberste Priorität müsse der Austausch mit allen Altenbergern haben, „um unseren Ort weiter zu gestalten“, so der neue erste Vorsitzende Tim Warmeling. Carsten Waltring und Stefan Grawe sind als stellvertretende Vorsitzende gewählt worden.