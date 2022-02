Tipps für den Notfall

Das KoT-Jugendheim bietet in den Osterferien einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren an. „Wir werden gemeinsame Übungen zur Selbstsicherheit und Selbstbehauptung ausprobieren und die Mädchen werden ihre Stärken neu entdecken“, heißt es in der Ankündigung des Jugendheims.

Tritte

Neben verschiedenen Schlag-, Tritt- und Befreiungstechniken lernen die Mädchen, wie sie sich in kritischen Situationen verhalten sollten und an wen sie sich in Notfällen wenden können. „Nach dem Kurs stehen wir weiterhin als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung“, so Ulla Wilken, Leiterin des Jugendheimes, die in Zusammenarbeit mit der Trainerin für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung Ute Kriens (Ausbildung beim Deutschen Kinderschutzbund) den Kurs anbieten.

Befreien

Der Kurs findet vom 20. bis 24. April (Mittwoch bis Freitag) jeweils von 11 bis 14 Uhr statt. Die Teilnehmerinnengebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen sind ab sofort im Jugendheim an der Boaken­stiege möglich. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt.

Für Fragen steht Ulla Wilken, Telefon 0 25 05/94 95 75, oder persönlich im Jugendheim täglich ab 15 Uhr zur Verfügung.