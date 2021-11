Über Standards hinausgehen

Die Mindestanforderungen für die Dachbegrünung im künftigen Gewerbegebiet Altenberge-Süd stehen erst am 29. November fest. Einem von der Verwaltung vorgeschlagenen Förderprogramm „Dach- und Fassendenbegrünung“ stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Klima-, Arten- und Umweltschutz sowie Mobilität aber bereits in ihrer Sitzung am Montagabend einstimmig zu.

10 000 Euro

„Wir möchten zusätzliche Anreize schaffen“, sagte Klimaschutzmanager Tobias Michnowski, die allerdings über die noch festzusetzenden Mindestanforderungen hinaus gehen. Mehrere Ziele sollen mit dem Programm verfolgt werden: So solle beispielsweise die Hitzebelastung verringert, die kleinklimatischen Verhältnisse sowie die Staubbindung verbessert und die Luftfeuchtigkeit erhöht werden. Letztendlich sollen die Begrünungsmaßnahmen Gebäude und Infrastruktur im Gewerbegebiet „widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels machen“, erläuterte Tobias Michnowski.

Bei Dachbegrünungen sind beispielsweise Kosten für den Aufbau der Vegetationsschicht, des Substrats und verschiedene weitere Materialien förderungsfähig. Bei Fassadenbegrünungen sind unter anderem Kosten für vorbereitende Maßnahmen wie Bodenaushub, Rank-/Kletterhilfen und der Kauf von insektenfreundlichen Pflanzen förderungsfähig.

Klimawandel

Die Zuschusshöhe soll 15 Euro pro Quadratmeter Dach- beziehungsweise Fassadenbegrünung betragen. Der maximale Gesamtförderbetrag pro Antragstelle beträgt 10 000 Euro.

Ausgangslage für die Kalkulation ist, dass das Förderprogramm von der Hälfte der Gewerbetreibenden in Anspruch genommen wird. So kämen zu den 50 Prozent aller Dachflächen (Mindestanforderung) weitere 25 Prozent hinzu. Das entspreche einer Fläche von etwa 5700 Quadratmetern. Zudem geht der Klimaschutzmanager davon aus, dass etwa zehn Prozent der Fassadenflächen begrünt werden, was einer Fläche von maximal etwa 3000 Quadratmetern entspricht. Bei einem 15-Euro-Zuschuss pro Quadratmeter würden Kosten von maximal 130 500 Euro entstehen. Dieses Geld soll über die Grundstücksverkäufe refinanziert werden. „Dies hätte eine Preiserhöhung von circa 1,60 pro Quadratmeter zur Folge“, rechnete Michnowski vor.

Altenberge-Süd

„Ist dieser Anreiz groß genug?“, wollte Ronald Baumann (SPD) wissen. „Wir wollen das Dach natürlich nicht komplett bezahlen“, sagte Anke Meier, Umweltschutzbeauftragte der Gemeinde. Langfristig senke beispielsweise ein Gründach die Energiekosten deutlich.

Nach Ansicht von Bernhard Baackmann (CDU) müssten auch Unternehmen im neuen Gewerbegebiet Kümper V Zugriff auf Förderprogramme dieser Art haben. Und auch Interessierte, die in bestehenden Gewerbegebieten Dächer sanieren möchten, müssten Fördermöglichkeiten offen stehen.

Einig waren sich die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker darin, zunächst das Programm für das Gewerbegebiet Altenberge-Süd aufzulegen. Anschließend soll beobachtet werden, in welchem Umfang die Unternehmer das Angebot in Anspruch nehmen.