Übergangslösung in St. Lamberti

Die katholische Kirchengemeinde soll Träger einer neuen Kindertageseinrichtung werden, die im oberen Bereich des Bahnhofshügels gebaut werden soll. Diesen Beschluss, einstimmig bei einer Enthaltung von den Grünen fassten die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung. Neben der katholischen Kirche hatten sich noch die Awo und Global Educuation GgmbH um eine Trägerschaft beworben. Zwar sei es für die Grünen „keine leichte Entscheidung gewesen“, meinte Fraktionssprecherin Ursula Kißling. Schließlich hätten sich „drei gute Bewerber vorgestellt“. Es sei jedoch bekannt, dass die drei katholischen Kitas in Altenberge „bereits gute Arbeit leisteten“, so Kißling. Zudem sei der geplante Standort am Bahnhofshügel „sehr gut“.

Zwei Gruppen

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Benedikt Schulze Hülshorst attestierte den Kitas „eine gute Arbeit“. Den Ausschlag gegeben, sich für die katholische Kirche als Träger auszusprechen, habe zudem, dass bereits zum Kita-Jahr 2022/23 zwei weitere Gruppen in der Lamberti-Kita geschaffen werden können, so Schulze Hülshorst. Dieser Aspekt war auch für die FDP mit ausschlaggebend, so Fraktionsvorsitzender Markus Geuker. Somit werde die Betreuung der Kinder „schnellmöglichst sichergestellt“.

Betreuung

Lisa Holtstiege-Tauch, SPD-Fraktionsvorsitzende, sprach von „einer komfortablen Situation“, aus drei Trägern auswählen zu können. Für die katholische Kirche spreche unter anderem der „gute Standort“, an dem künftig verschiedene Generationen in unmittelbarer Nähe betreut werden. Bekanntlich wird die Caritas am Bahnhofshügel ein Seniorenheim errichten.

Die katholische Kirche hatte im Vorfeld im Falle einer Trägerschaftszusage angekündigt, die Kita St. Nikolaus, Zum Gründchen 4, als Drei-Gruppen-Einrichtung aufzugeben und am Bahnhofshügel eine Fünf-Gruppen-Kita zu bauen. Dort könnten auch „inklusive Anforderungen Berücksichtigung finden“, heißt es von Seiten des Trägers. Gleichzeitig könnte die Kita St. Lamberti, Ludger-Lammers-Platz 2, erweitert werden. Dort stehen ausreichend Erweiterungsflächen zur Verfügung.

Container

Nach Auskunft der Altenberger Gemeindeverwaltung besteht im hinteren Bereich der Kita genügend Platz, um dort vorübergehend zwei Container aufzustellen, um damit die Betreuung ab dem Kitajahr 2022/2023 sicherzustellen. Entsprechende Angebote werden derzeit eingeholt.