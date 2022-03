Überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Sind von der riesengroßen Spendenbereitschaft der Altenberger Bevölkerung für die leidgeprüften Menschen in der Ukraine schier überwältigt (v.l.): Pastor Stepan Sharko, Ordnungsamtsleiterin Ingrid Menden und Bürgermeister Karl Reinke.Die Kartons mit Hilfsgütern stapeln sich in der Annahmestelle an der Kirchstraße 24. Auf einigen Kartons ist der Inhalt auch in kyrillischer Schrift beschrieben worden.Die Kartons mit Hilfsgütern stapeln sich in der Annahmestelle an der Kirchstraße 24. Auf einigen Kartons ist der Inhalt auch in kyrillischer Schrift beschrieben worden.

Foto: Matthias LehmkuhlMatthias Lehmkuhl