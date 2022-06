Ulrich Krass an der Spitze

Senioren-Union in Altenberge gegründet

Nun gibt es auch in Altenberge eine Senioren-Union. Die Gründungsversammlung fand im Café Sculptura statt. Erster Vorsitzender ist Ulrich Krass (4.v.l.).

Vor wenigen Tagen war es so weit: Lange hatte die Seniorenvereinigung der CDU auf den Startschuss warten müssen. Gemeinsam mit der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Christa Waschkowitz-Biggeleben aus Greven wurde die Gründungsveranstaltung im Sculptura abgehalten: „Wir freuen uns sehr, Altenberge jetzt in unserem Kreis begrüßen zu können. Mit den Mitgliedern aus Altenberge sind wir wieder über 1000 Mitglieder im Kreis Steinfurt“, freute sich Waschkowitz-Biggeleben.

1000 Mitglieder

Auch CDU-Vorsitzender Tim Warmeling und Fraktionsvorsitzender Benedikt Schulze Hülshorst zeigten sich begeistert: „Neben der CDU und der Jungen Union haben wir nun mit der Senioren-Union eine weitere Beteiligungsmöglichkeit in unserem Ortsverband. Das wird uns helfen, noch näher an unseren Mitgliedern und Bürgern zu sein und gute Ortspolitik zu machen.“

Gute Ortspolitik

Als erster Vorsitzender wurde Ulrich Krass gewählt. „Ich freue mich, dass direkt so viel Interesse an der Senioren-Union besteht. Endlich geht es los. Wir haben schon sehr gute Gespräche gehabt mit Ideen, die wir angehen möchten“, wird Krass in einer Pressemitteilung zitiert.

Ihm steht als Stellvertreter Dr. Wolfgang Zierau zur Seite. Als Kassierer wurde Thomas Mertens gewählt. Die Beisitzerposition wird Friedrich Zurholt übernehmen. Das Quartett möchte möglichst zügig mit der Arbeit beginnen und freut sich auf weitere Freiwillige über 60 Jahre, die aktiv mit über Politik sprechen möchten.

Die Senioren-Union engagiert sich als Interessenvertretung für alle Seniorinnen und Senioren und tritt für das politische und gesellschaftliche Miteinander der Generationen ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Mitglied der Senioren-Union kann jeder werden, der das 60. Lebensjahr vollendet hat oder vorher aus dem aktiven Erwerbsleben ausgeschieden ist. Eine Zugehörigkeit zur Senioren-Union ist nicht von der Mitgliedschaft in der CDU abhängig.

Über 60 Jahre

Die Senioren-Union setze sich für eine „menschliche und solidarische Gesellschaft – generationenübergreifend – für Alt und Jung ein. Dabei vertrete sie insbesondere die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Anliegen der älteren Generation. Die Senioren-Union trete aktiv für die Wahrung der Belange der älteren Menschen sowohl örtlich als auch bundesweit in der Politik und Öffentlichkeit ein, so die Pressemitteilung weiter. Interessierte Altenberger sind jederzeit willkommen.