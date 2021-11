Ulrike Reifig bleibt Vorsitzende

Nach langer Corona-Auszeit konnte wieder eine Mitgliederversammlung des Familienbündnisses stattfinden, in der auch der Vorstand neu gewählt wurde. Bevor gewählt wurde, informierte die Vorsitzende Ulrike Reifig über die Arbeit des Familienbündnisses in den vergangenen zwei Jahren. „Es gibt eine Menge zu berichten, denn das Familienbündnis hat sich rasant weiterentwickelt und ist eine Erfolgsgeschichte, die nur dank der vielen Akteure, die in vielen Projekten mitmachen, möglich geworden ist“, wird Ulrike Reifig in einer Pressemitteilung zitiert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie