Unfall: Fahrer leicht verletzt

Glück hatte ein Pkw-Fahrer, der am Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug in Kümper verunglückte.

Mit leichten Verletzungen überstand ein Pkw-Fahrer am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall in der Bauerschaft Kümper: Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die L 874 aus Richtung Havixbeck kommend. Dabei kam er gegen 10 Uhr in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete kopfüber am Straßenrand. Der zunächst eingeklemmte Mann konnte sich selbst befreien. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 35 Kameraden aus. Sie leisteten unter anderem Erste Hilfe, klemmten die Batterie ab und halfen, das Fahrzeug wieder aufzurichten und auf dem Abschleppwagen zu verladen. „Anschließend haben wir die Straße mit Wasser gereinigt“, so Feuerwehrchef Guido Roters. Ebenso waren die Altenberger „Sanitäter vor Ort“ des DRK im Einsatz. Der Notarzt, der per Hubschrauber angefordert worden war, konnte nach der Untersuchung des Fahrers wieder abfliegen. Dieser wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.