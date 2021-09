Unfallfrei ans Ziel

Viele Jahre hat Paul Hagelschur die Mittwochsabend-Radtouren des Heimatvereins geplant. Nun hat er diese Aufgabe an ein Team weitergegeben.

„Radfahrer sind Menschen mit Disziplin“, zog Paul Hagelschur am Mittwochabend Bilanz. Elf Jahre lang hat er für den Heimatverein die Mittwochabend-Fahrradtouren organisiert. „Und es ist nie irgendein größerer Unfall passiert, weil jemand sich nicht an die Regeln gehalten hat“, sagte Hagelschur. Kleinigkeiten, wie ein Platten, waren ebenfalls kein Problem. „Wir haben immer jemanden dabei, der einen Platten sofort flicken kann“, erinnerte sich Hagelschur.

Für ihn war es jetzt die letzte Tour, die er geplant hat. Er gab den Staffelstab und den dicken Ordner mit Radeltouren weiter an ein Team. Demnächst kümmern sich Friedhelm Greiwe, Ulla Blomberg, Werner Beyer sowie Friedel und Margret Stödtke darum, dass jeden Mittwoch schöne Wege mit einer Streckenlänge von durchschnittlich 30 Kilometern erkundet werden.

30 Kilometer

Seit den 90er Jahren gibt es diese regelmäßige Radtour vom Heimatverein. Anfangs fand sie nur sechs Mal im Sommer statt. Dann lief es vom 1. Mai bis zu den Sommerferien und trotz Corona sind die Radlerinnen und Radler in diesem Jahr 13 Mal unterwegs gewesen. „Wir durften erst am 9. Juni wieder starten wegen der Pandemie“, blickt Hagelschur zurück. Die Wetter-App wurde auch oft um Rat gefragt, da der Sommer ziemlich feucht war. „Einmal ist die Tour wegen Regens ausgefallen“, berichtet Hagelschur. Aber ansonsten habe man so ziemlich alle Orte rund um Altenberge angesteuert und es habe wieder viel Spaß gemacht.

Franz Müllenbeck, Vorsitzender des Heimatvereins, überreichte Paul Hagelschur als kleines Dankeschön einen „Essensgutschein ohne Limit“ für zwei Personen. „Wir sind sehr traurig, dass du jetzt aufhörst“, bedauerte Müllenbeck. Aber er freute sich darüber, dass Hagelschur auf jeden Fall weiter mitfahren werde. „Und dabei sind meine Frau und ich die einzigen, die noch mit Muskelkraft unterwegs sind“, sagte Hagelschur.

Gutschein

Zum Ende der letzten Mittwochsradtour in diesem Jahr ließen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bratwurst von Grillmeister Heinz Augustin schmecken.