Unterkünfte werden knapp

Die Gemeinde hat in ihren eigenen Unterkünften, wie hier an der Eisenbahnstraße, zahlreiche Flüchtlinge untergebracht. Die Kapazitäten sind aber mittlerweile nahezu erschöpft.

Wohnungen für Flüchtlinge werden in der Gemeinde knapp. „Wir suchen dringend Unterbringungsmöglichkeiten“, appellierte Bürgermeister Karl Reinke am Montagabend vor den Mitgliedern des Sozialausschusses an die Bürger, geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Nachfrage aus dem Ausschuss, wie viele Flüchtlinge denn noch nach Altenberge kommen würden, konnte die zuständige Fachbereichsleiterin Ingrid Menden nicht beantworten: „Das wäre ein Blick in die Glaskugel.“

Allein in diesem Jahr wurden 108 Personen der Gemeinde zugewiesen, davon 27 Kinder. In der Mehrzahl Ukrainerinnen und Ukrainer, nämlich 77. Afghanen machten mit 13 die zweitstärkste Gruppe aus, gefolgt von Albanern (7), Nigerianern und Syrern mit jeweils vier Personen.

Wie Ingrid Menden betont, konnten bislang alle Flüchtlinge adäquat untergebracht werden. „Aber wir sind natürlich auch um einen Puffer bemüht, weil wir nicht genau wissen, was da noch alles kommt.“ Zurzeit habe Altenberge seine Quote zu 80 Prozent erfüllt. Die Gemeinde müsse demnach noch 43 Zugewiesene aufnehmen.

Die Verwaltung hat nicht nur einzelne Wohnungen, sondern zum Teil auch ganze Häuser angemietet. Die Not sei aber inzwischen so groß, dass einige Zimmer doppelt belegt werden müssten. Dabei müsse die Verwaltung Fingerspitzengefühl zeigen. Sie sei bemüht, die Räume möglichst mit Personen gleicher Nationalität zu vergeben. „Außerdem steht bei uns der Schutz der Kinder ganz oben an“, so Ingrid Menden in Sitzung des Sozialausschusses.

Einen dicken Applaus aus dem Ausschuss gab es am Montag spontan für die Mitarbeiter der Verwaltung, die sich derzeit um die Flüchtlinge kümmern. „Personell sind wir wirklich auf Kante genäht. Die Kolleginnen und Kollegen kümmern sich vorbildlich“, lobte Bürgermeister Karl Reinke seine Mannschaft. Der Fachbereich werde in seiner täglichen Arbeit immer wieder mit unerwarteten Situationen konfrontiert. Ingrid Menden: „Letztens waren zwei ukrainische Familien mit neun Personen plötzlich über Nacht verschwunden.“ Niemand wisse wohin. Offiziell registriert sind in Altenberge derzeit 186 Flüchtlinge. Die Mehrzahl, nämlich 75 kommt dabei aus der Ukraine. 29 sind davon mittlerweile anerkannt. Aus Afghanistan weist die Statistik 25, aus Syrien 14 Personen aus. Von den 186 Flüchtlingen sind 57 Kinder. In der Auflistung des Fachbereichs Soziales finden sich 18 verschiedene Nationen. Von A wie Albanien bis U wie Ukraine. Dazwischen Länder wie Angola, Bangladesch, Indien, Mali, Nigeria und auch die Türkei. Daneben gibt es noch „Sonstige asiatische Gebiete“ und auch Staatenlose.