Unverzichtbar für die Arbeit

Am 8. Januar holen Mitglieder des Jugendrotkreuzes wieder Tannenbäume ab.

Das Jugendrotkreuz Altenberge sammelt am 8. Januar wieder Tannenbäume ein. Diese sollte an die Straße gelegt und zuvor der Schmuck entfernt werden.

Wie in jedem Jahr wird das Jugendrotkreuz (JRK) Altenberge auch im Januar 2022 die alljährliche Tannenbaumaktion durchführen. Die Mitglieder des JRK werden gegen eine Spende die Weihnachtsbäume abholen – und zwar am 8. Januar (Samstag).

Spenden

„Auch in diesem Jahr werden wir wieder alle Maßnahmen ergreifen, um die Aktion möglichst kontaktarm zum Schutz der Altenbergerinnen und Altenberger sowie unserer JRK‘ler durchzuführen“, wird JRK-Leiterin Lisann Voges in einer Pressemitteilung zitiert. „Daher besteht wieder die Möglichkeit, die Spenden per Überweisung zu tätigen.“

Jugendarbeit

Unter dem Stichwort „Tannebaum“ können Spenden auf die Konten der Volksbank Münsterland Nord eG (IBAN: DE18 4036 1906 7850 6280 00) oder der Kreissparkasse Steinfurt (IBAN: DE77 4035 1060 0001 0161 95) vorgenommen werden. Entsprechende Flyer mit der Bankverbindung werden auch in zahlreichen Geschäften in Altenberge ausgelegt.

„Wir planen, wie im letzten Jahr, in kleinen Gruppen durch die Straße zu gehen, um die Bäume einzusammeln“, so Voges weiter. „Zur Kontaktreduzierung werden wir auch diesmal nicht an den einzelnen Haustüren klingeln.“

Kleine Gruppen

Die Sammelaktion beginnt um 9 Uhr, daher bittet das JRK, die Tannenbäume bis zu diesem Zeitpunkt von der Straße aus gut sichtbar abzulegen. Bei Fragen ist das JRK am 8. Januar in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0 25 05/35 32 im DRK-Heim an der Hanseller Straße erreichbar.

Mit den Einnahmen aus dieser Aktion finanziert das JRK Altenberge im Wesentlichen seine gesamten Ausgaben im Laufe des Jahres. Dazu zählen beispielsweise Gruppenstunden, Fortbildungen und das jährlich stattfindende Pfingstlager. Außerdem werden mit dem Erlös Bekleidung und verschiedene Materialien angeschafft.