„Verbundenheit nicht selbstverständlich“

Im Rahmen des Frühlingsfestes des CDU in Altenberge am Heimathaus wurden auch langjährige CDU-Mitglieder geehrt. Insgesamt konnte über 25 Jubilare gratuliert werden, insbesondere die Ehrung für 50-, 60- und 65-jährige Mitgliedschaft sind hervorgehoben worden. Die Ehrungen übernahmen die beiden Landtagsabgeordneten Simone Wendland und Christina Schulze Föcking gemeinsam mit dem Vorsitzenden der CDU Altenberge, Tim Warmeling.

65 Jahre Mitglied

Josef Voss ist seit über 65 Jahren in der CDU und damit das langjährigste Mitglied der Christdemokraten in Altenberge. Prof. Dr. Paul Kevenhörster wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Reinhold Beckmann, Clemens Pelster, Josef Volking, Ernst Schliemann und Norbert Voss wurden für jeweils 50 Jahre CDU- Mitgliedschaft in Altenberge geehrt.

„Wir haben viele Mitglieder, die uns seit Jahrzehnten die Treue halten und mit der CDU durch Dick und Dünn gehen. Diese Verbundenheit zu einer Partei ist in heutiger Zeit bei weitem nicht selbstverständlich“, so Tim Warmeling in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. „Es war wirklich schön, sich mit den langjährigen Mitgliedern auszutauschen“, so der Vorsitzende weiter. „Jeder von ihnen hat spannende Geschichten über die Zeit in der CDU Altenberge zu erzählen. Wir haben viele gute Tipps für unsere aktuelle Arbeit bekommen, die wir gerne aufnehmen.“

Austausch

Im Anschluss an die Ehrung berichtete Simone Wendland über die vergangenen fünf Jahre, in der die CDU die Regierungsverantwortung in NRW hatte. Anschließend gab es einen Austausch zwischen Mitgliedern, Abgeordneten und Interessierten beim gemütlichen Ausklang der Veranstaltung.

25 Jubilare

Folgende weitere CDU-Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue geehrt:

40 Jahre: Dr. Heribert Dreiling, Prof. Heinz Anton Hartmann, Burkhard Wischgoll, Ludger Feld, Werner Geuker, Dietline Moenning, Ursula Wehner, Mathilde Wiewer und Mechthild Witte.

25 Jahre: Helga Ackmann, Kornelia Rehorst, Hermann Schipper, Christian Wiewer, Carsten Friedrich, Christian Germing, Brigitte Hesener, Anke-Ilona Sundermeyer, Matthias Große Wiedemann und Markus Tönsgerlemann.