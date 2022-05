Verena Eckes folgt auf Irmy Wiesker

Da am vergangenen Freitag in NRW schwere Orkanböen vorhergesagt wurden, fand die Jugend- und Mitgliederversammlung des Schwimmvereins Grün-Schwarz Altenberge erstmals in der Soccerhalle statt. Die Gemeinde und der TuS stellten die Halle unbürokratisch zur Verfügung. Unter reger Beteiligung wurden Jiska-Maria Thelen und David Schertel wieder zur Jugendwartin beziehungsweise zum Jugendwart einstimmig gewählt. Hendrik Schult, Daniel Baumann, Simon Spranke, Maria Evers, Theresa Schult, Carolin Esselmann und Pia Maas wurden in den Jugendausschuss gewählt.

Neue Vorsitzende des Schwimmvereins ist Verena Eckes. Sie tritt die Nachfolge von Irmy Wiesker an, die nach langjähriger Tätigkeit für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung stand.

Jugendwart

Wiedergewählt wurden folgende Vorstandsmitglieder: Harald Termathe (Schwimmwart), Maren Kock-Hoffmann (technische Leitung), Celina Wiesker (Medienbeauftragte) und Mara Baumann (Schriftführerin). Irmy Wiesker wurde die Leitung der Schwimmkurse übertragen, da Eva Esselmann nicht mehr zur Verfügung steht.

Recke

Die Geschäftsführerin Pia Evers blickte auf eine Aktionen des vergangenen Jahres – von der Laufaktion über die Fahrt nach Mentrup-Hagen bis zur Teilnahme am Volkstrauertag. Außerdem berichtete sie über die zahlreichen Schwimmkurse, bei denen 35 Kinder das Seepferdchen- und 32 Kinder das Bronze-Abzeichen erworben haben.

Schwimmkurse

Evers wies zudem auf zwei Termine hin: Am 26. Juni (Sonntag) besteht im Schwimmbad die Möglichkeit, die Disziplinen für das Sportabzeichen abzulegen. Die Fahrt in das Zeltlager nach Recke findet vom 10. bis zum 12. Juni statt.

Nach Beendigung der Versammlung ging es zum gemütlichen Teil über: Etliche Mitglieder hatten Salate und andere Beilagen gespendet, dazu wurde gegrillt. Paul Everding stellte dem Schwimmverein zu dem eine Hüpfburg zur Verfügung. Weitere Infos zu den Wettkämpfen gibt es auf der Homepage: