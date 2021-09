Viel los im Ortskern

„Die Leute möchten einfach mal wieder rausgehen“, sagt Sebastian Nebel, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft, als er auf den Freitag (10. September) der kommenden Woche blickt. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Krise im vergangenen Jahr organisieren die Kaufleute wieder eine größere Veranstaltung – und zwar das „Moonlight-Shopping“. In 2020 und auch in diesem Jahr konnten aufgrund der Pandemie keine Großveranstaltungen durchgeführt werden. Am nächsten Freitag ist wieder reichlich was los im Ortskern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch