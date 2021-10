Viele Erfolgsgeschichten

Zahlreiche Mitglieder der Altenberger Werbegemeinschaft nahmen am ersten Unternehmen-Frühstück teil, das in den Räumlichkeiten der Firma Velo de Ville stattfandAlain Thiemann (kl. Bild), geschäftsführender Gesellschafter von Velo de Ville, berichtete über die Entwicklung, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren genommen hat.

Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte, die Alain Thiemann, geschäftsführender Gesellschaftsfahrer der Firma Velo de Ville, am Mittwochmorgen in wenigen Minuten präsentierte. In diesem Jahr wird das Unternehmen mit Sitz im Regional-Gut rund 80 000 Fahrräder produzieren. 2015 folgte der Umzug von der Boschstraße ins neue Firmengebäude: Seitdem schnellen die Produktionszahlen nach oben. Und nicht nur die: „In den vergangenen Jahren stieg die Mitarbeiterzahl von 80 auf aktuell 180 Personen“, so Thiemann.