Viele sind schon geboostert

Seit dem 13. Januar gelten verschärfte Corona-Regeln, die vor allem auch die Gastronomie betreffen. Wer eine Gaststätte, ein Restaurant oder ein Café besuchen und dort verweilen möchte, muss vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Bei Geboosterten oder ihnen Gleichgestellten entfällt die Testpflicht.

Noch sind die neuen Corona-Schutzmaßnahmen erst einige Tage alt. Merkt die örtliche Gastronomie dennoch bereits Auswirkungen von Seiten der Gäste? „Glücklicherweise kann ich sagen, dass sich die Situation relativ entspannt darstellt“, sagt Marita Bernsmann vom Café Sculptura in Altenberge. „Wir schätzen, dass vielleicht drei Prozent unserer Gäste mit einem Test zu uns kommen, der Rest ist bereits geboostert.“ Insgesamt verzeichnet sie keine starken Einbußen. „Das einzige, was auffällt, ist, dass in letzter Zeit Familien mit Kindern ausbleiben“, so Bernsmann. Ansonsten ist das Sculptura-Team positiv überrascht.

Händisch kontrollieren

„Unsere Gäste sind recht kooperativ und lassen sich eben ein drittes Mal impfen, falls sie noch nicht geboostert sind“, sagt Steffen Nie­stegge von der Ratsschänke Bornemann in Altenberge. „Was wir natürlich finanziell merken, ist, dass Veranstaltungen ausfallen.“ Ein Ausbleiben von Gästen wird ansonsten auch hier nicht registriert. „Wie es bei uns aussieht, haben rund 95 Prozent bereits jetzt eine Boosterimpfung hinter sich.“

„Unter der Woche kommen wahrscheinlich doch ein paar Gäste weniger“, stellt Steffen Echterhoff vom Kartoffelhaus und „Zum neuen Herd“ aus Altenberge fest. Ansonsten tragen alle die Schutzvorschriften mit und akzeptieren auch, dass händisch kontrolliert werden muss. „Die Covpass-Check-App kann nicht zwischen Zweit- und Boosterimpfung unterscheiden“, so Echterhoff. Deshalb ist die Prüfungsprozedur ein wenig umständlicher, als sie sein müsste. „Und wenn die Covpass-App der Gäste ihre Nutzer darauf hinweist, dass sie die sensiblen Daten nicht in Gaststätten, bei Veranstaltungen oder in ähnlichen Situationen manuell vorzeigen sollen, ist das zurzeit eher kontraproduktiv“, merkt Echterhoff an.

Verhalten hat sich geändert

„Unsere Gäste haben viel Verständnis dafür, dass beim Café-Besuch jetzt auch ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss, falls noch keine Boosterimpfung erfolgte“, betont Elke Neidhardt von Essmann‘s Backstube in Nordwalde. Das Verhalten der Gäste habe sich trotzdem bereits geändert. Die meisten seien zwar geboostert, allerdings auch vorsichtiger geworden. „Wir achten natürlich darauf, dass Abstände und Hygienevorschriften eingehalten werden“, betont Elke Neidhardt.