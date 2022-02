Vielfältiger musikalischer Hochgenuss

Wer am Abend des vergangenen Freitags das Konzert des Ensemble Concert Royal Köln in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist besuchte, der bekam auf gleich mehreren Ebenen einen musikalischen Hochgenuss geboten.

Wer am Abend des vergangenen Freitags das Konzert des Ensemble Concert Royal Köln in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist besuchte, der bekam auf gleich mehreren Ebenen einen musikalischen Hochgenuss geboten. Karla Schröter entlockte ihrer Barockoboe von Anfang an mit sicherer Intonation jene Klänge, welche die Herzen der Fans Alter Musik direkt höher schlagen lassen und auch Willi Kronenberg hatte mit der original historisch-italienischen Orgel der Pfarrkirche und einer Truhenorgel, welche einen schnellen Wechsel zwischen diversen historischen Kammertönen ermöglichte, hervorragende Voraussetzungen für das ausgewählte Programm. Dieses führte die Zuhörer in die Zeit zwischen Barock und Klassik und direkt zu Beginn des Konzertes gleichsam an den Hof der Herzöge von Mecklenburg in die spätere Residenz Ludwigsburg. Denn gleich zwei Trios des Komponisten Johann Wilhelm Hertel (1727-1789) rahmten den Abend in der Pfarrkirche ein.

Beiden Musikern gelang es dabei auf Anhieb, sich auf die schwierige Akustik der großen gotischen Hallenkirche einzustellen und äußerst transparent für den Hörer zu musizieren. Der Würde des sakralen Raumes zollten im Verlauf des Konzertes zwei Choralvorspiele angemessenen Tribut. Gotthilf Friedrich Ebhardts Vorspiel zum Choral „Befiehl Du deine Wege“ wurde durch die Aufstellung der beiden Musiker in der Apsis und dem Westwerk der Kirche für den Hörer zu einem ganz besonderen Klangerlebnis und Gottfried August Homilius Bearbeitung zu „O Gott, du frommer Gott“ passte für jene, welche den Text des Chorales kennen besonders gut in unsere Zeit. Dort hätten die Zuhörer, welche sich bei Maskenpflicht unter der 2Gplus-Regelung versammelt hatten, nämlich mit dem Autor beten können: „Gesunden Leib gib mir!“.

An der italienischen Orgel spielte Willi Kronenberg Werke von Pescetti, Bach und Mozart. Dabei zeigte der erfahrene Organist meisterhaft seinen Umgang mit historischen Tasteninstrumenten und überwand die Tücken des mitunter nicht einfachen Instrumentes, welches in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die Altenberger Pfarrkirche gelangte, mühelos. Eine Besonderheit stellte dabei im Programm Mozarts Andante in F-Dur dar. Dieses Werk entstand nicht nicht ursprünglich mit der Intention es durch einen Organisten aufführen zu lassen sondern wurde für eine Orgelwalze geschrieben. Diese mechanischen Gerätschaften ergänzten teilweise Uhrwerke oder fanden sich in Kuriositätenkabinetten der Wiener Aristokratie und ermöglichten auf technische Weise die Wiedergabe von Musik schon zur Zeit Mozarts.

Mit lang anhaltendem Applaus dankten die Zuhörer den beiden Echo-Preisträgern für einen Abend auf musikalisch höchstem Niveau und den Beweis, dass Kammermusik auch im großen Kirchenraum attraktiv und transparent hörbar gestaltet werden kann. Im Anschluss an das Konzert hatten die Besucher die Gelegenheit die Instrumente der Künstler aus der Nähe zu betrachten und ins Gespräch zu kommen.

Marco Schomacher

Nach diesem ersten kirchenmusikalischen Highlight im noch jungen Jahr 2022 lädt die katholische Kirchengemeinde schon jetzt zum Konzert des Ensemble Seicento Vocale am 20. Februar (Sonntag) um 16 Uhr in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist ein. Auf dem Programm stehen dann Werke von Claudio Monteverdi. Weitere Informationen werden rechtzeitig in der Tagespresse bekannt gegeben.