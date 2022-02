Vielseitig und spannend

So kennt ihn die ganze Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist: Andreas Löhring beobachtet aus der Sakristei, ob die Messdienerinnen und Messdiener sowie Priester sich für den feierlichen Einzug in die Kirche positioniert haben. Denn dann läutet er die Glocke und gibt das Startzeichen für die Messfeier. „Wir haben eine wunderschöne Kirche“, sagt Küster Andreas Löhring. Schweren Herzens verlässt er die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist.

Neun Jahre

„Aber für eine Familie mit drei kleinen Kindern sind die Arbeitszeiten einfach schwierig,“ nennt Löhring den wesentlichen Grund für seinen Rückzug und wünscht dem neuen Küster, der schon in den Startlöchern steht, ganz viel Freude bei der neuen Arbeit. Neun Jahre hat Andreas Löhring als Küster und gleichzeitig auch als Hausmeister für die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist gearbeitet.

Priester

Franz-Josef Greiwe und auch der bereits verstorbene Jupp Kormann haben Andreas Löhring seinerzeit in die Aufgaben eingeführt. „Die Tätigkeiten sind ausgesprochen vielseitig und auch sehr interessant“, blickt Andreas Löhring zurück. „Außerdem habe ich dabei so viele unterschiedliche Priester und Menschen kennenlernen dürfen.“

„Besonders spektakulär war das Schneechaos im vergangenen Jahr“, zitiert die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Löhring in einer Pressemitteilung, „Die vielen Schneetürme unter dem Kirchendach sahen aus wie große Zuckerhüte und hatten auch irgendwie etwas magisches.“

Blitzeinschlag

Aber auch der Blitzeinschlag Pfingsten 2014 bei einem heftigen Unwetter war eine große Herausforderung.

„Interessant war ebenso, dass jemand in der Feuerschale, in der das Osterfeuer entzündet wird, nach dem feierlichen Einzug in die Kirche eine ganz große Schubkarre Brennholz drauf gelegt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrgemeinde weiter. Löhring: „Ich habe bis heute noch nicht rausbekommen, wer sich diesen Scherz erlaubt hatte.“

Glocken

Ein Küster hat die Aufgabe, alles für den Gottesdienst vor- beziehungsweise nachzubereiten. Er sorgt für einen reibungslosen Verlauf der Messe und betreut die Sakristei. Er öffnet und schließt die Kirche, zündet die Kerzen an, ist verantwortlich für das Beheizen der Kirche, das Läuten der Glocken sowie die Vorbereitung der Liturgischen Gefäße. „Küster sind die guten Geister in der Kirche“, so die Pfarrgemeinde weiter. Zudem gelangt ein Küster an die Orte in der Kirche, an die sonst keine Besucherin oder kein Besucher hinkommt – dazu gehört beispielsweise auch der Kirchturm.

Der Kirchenvorstand und das ganze Seelsorgeteam bedauern das Ausscheiden von Andreas Löhring sehr. „Wir waren schon ein wenig geschockt“, sagt Stefan Evers, Mitglied des Kirchenvorstandes, nachdem der Küster seinen Job gekündigt hatte. Als junger Familienvater sei seine Entscheidung aber verständlich, so die Pfarrgemeinde.