Vier Parteien sind eine zu wenig

Dr. Burkhard Herzig möchte in Altenberge die UWG wiederbeleben

Altenberge

Eine neue politische Kraft für Altenberge? Dr. Burkhard Herzig will sie Wirklichkeit werden lassen – in Gestalt einer Unabhängigen Wählergemeinschaft, kurz UWG. Ein Programm fehlt natürlich noch. „Das muss in Gemeinschaft ausgearbeitet werden“, betont der Initiator, der für sein Vorhaben politisches Potenzial sieht und Mitstreiter sucht.