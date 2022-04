Virtuose nicht nur auf den Saiten

Großartige Musikerinnen und Musiker werden sehr oft in Verbindung mit Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder Köln genannt. Dabei schlummern auch in unserer Region grandiose Virtuosen, von denen viele gar nicht wissen, dass sie im Münsterland geboren, aufgewachsen und dort geblieben sind. Einer dieser im „Verborgenen“ Verharrenden ist der ausgezeichnete Blues-Gitarrist und -Sänger Kai Strauss, der in Lengerich zur Welt kam und mit seiner Frau und zwei Töchtern noch dort wohnt. Der 51-jährige Vollblut-Musiker gastierte am Mittwochabend in der Boogie-Session, die wieder im gut gefüllten Saal Bornemann stattfand.

