Vogeltränken, Insektenhotels und vieles mehr

Ideen haben die Kinder und Jugendlichen bereits viele, denn die Natur ist ihnen wichtig und überhaupt eine tolle Sache. Am 1. September wurde eine Jugendgruppe Altenberge im Naturschutzbund (NABU) gegründet. „Wir unterstützen die Gruppe natürlich, denn Naturthemen sind auch ein Modul unserer Veranstaltungen“, sagt Susanne Opp Scholzen, Leiterin der Jugendkreativwerkstatt in der Kulturwerkstatt. So dürfen die NABU-Kids den Garten von Bildhauer Paul Winz hinter der Werkstatt nutzen. „Bei Bedarf können wir auch einen Raum zur Verfügung stellen“, so Opp Scholzen.

Natur

„Wir möchten unsere Kinder an die Natur heranführen“, sagt Angela Loew, die gemeinsam mit Jule Woltering Ansprechpartnerin der neu gegründeten Gruppe ist. Die Planung begann bereits Anfang 2020, dann bescherte Corona eine Zwangspause. „Heute sind wir eine Jugendgruppe mit insgesamt zwölf Mitgliedern“, so Loew. „Wir schauen mal, wie sich die Aktivitäten entwickeln.“

Bienen

Untätig waren die Naturfreunde schon vor Gruppengründung nicht. Am Eschhuesbach wurden Blumen gepflanzt, das war gleich die erste Aktion. Die Kids fertigten Insektenhotels sowie Vogeltränken aus Ton und mehr. „Einmal monatlich treffen wir uns treffen“, sagt Loew. Schon jetzt gibt es Wünsche, so zum Beispiel Nistkästen im Frühjahr aufzuhängen oder einen Imker zu besuchen.

Am 18. September will sich die Jugendgruppe am NABU-Kreistreffen im Lehmdorf bei Borghorst beteiligen. Des Weiteren will sie sich Müll- und Althandy-Sammelaktionen sowie das Aufstellen von Krötenzäunen auf ihre Agenda schreiben.

Kulturwerkstatt

Auch Bürgermeister Karl Reinke ist begeistert. Er könnte sich vorstellen, dass die jungen Naturschützer mit dem Aktionsbündnis „Retten die Wildbienen“ zusammenarbeiten. „Auch ich stehe Euch gern mit Rat und Tat zur Seite, falls ihr Fragen habt“, so der Bürgermeister. Apfelexperte Andreas Beesten vom NABU Münster möchte der Gruppe ein „Apfelprojekt“ vorschlagen.

Zur Gründung gratulierten auch die NABU-Landesvorsitzende Dr. Heide Naderer und die Kreisvorsitzende Kerstin Panhoff. „Ich freue mich immer, wenn junge Menschen sich für den Naturschutz engagieren“, so Naderer. Mit den Altenbergern gibt es jetzt acht Gruppen im Kreis Steinfurt.