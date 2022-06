Vom Licht der Landschaft inspirieren lassen

Schon immer war das Reisen Teil der kulturellen Bildung. Ob Goethe, Gauguin, oder Macke, alle haben sich inspirieren lassen durch das Geschenk einer neuen Landschaft oder einer neuen Kultur. Der frische Blick, den man hat, wenn man etwas Neues sieht, ist belebend und weckt die Kreativität. Raus aus dem täglichen Sumpf – Hinein in ein kleines Abenteuer.

Dies ist der Sinn und Zweck der Kreativreisen, die die Künstlerin Christine Westenberger immer wieder organisiert und mit einem kreativen Programm anbietet. Jetzt ging es wieder mit einigen Teilnehmerinnen aus Altenberge und Havixbeck nach Cassis in Südfrankreich. Die südfranzösische Landschaft war nicht nur in Westenbergers künstlerischer Entwicklung ein großer Katalysator, viele Maler haben sich hier schon von dem berühmten Licht und der Landschaft inspirieren lassen. „Das Wichtigste ist, dass die Teilnehmer Sehen und Beobachten lernen, und dass sie ihre eigenen künstlerischen Fähigkeiten entwickeln. Und in einer so besonderen Landschaft, ist der Anreiz natürlich noch einmal um das Hundertfache potenziert.“ Täglich wurden Ausflüge mit intensiven Mal- und Zeicheneinheiten in die Umgebung unternommen, so dass eine Vielzahl an Eindrücken und Erfahrungen gesammelt werden konnten.

„Ich bin überzeugt, dass jeder von dieser Reise nachhaltig in Hinblick auf seinen persönlichen und kreativen Weg profitiert,“ so Westenberger, „und ich bin sehr glücklich, dass diese Reise nach der langen Coronadurststecke wieder stattfinden konnte, um die künstlerische Freiheit mal wieder ganz nah zu erleben.“