Vom Ü-Ei bis zur Küchenmaschine

Im Ideenbüdchen an der Kirchstraße 2 herrschte reger Betrieb. Menschen trugen die verschiedensten Sachen hinein und dafür andere wieder heraus. Was war geschehen? Der Freundeskreis Casa Nova veranstaltete zwei Stunden lang seinen ersten „Verschenkmarkt“.

„Ich habe den Anstoß dazu gegeben“, sagte Wiebke Heite, ehemalige Kassenwartin des Vereins Casa Nova, der mittlerweile in einen Freundeskreis übergegangen ist. „Ich habe so einen Markt schon einmal in Esslingen gesehen“, erläutert sie, „und dort hat er gut funktioniert.“

Große Bandbreite

Jeder kann seine gebrauchten Artikel, die vielleicht nur im Keller oder im Schrank liegen, anbieten und sich dafür etwas anderes aussuchen. Es ist ein kostenfreies Geben und Nehmen. Und wer freut sich nicht, etwas geschenkt zu bekommen?

Wiebke Heite sowie ihre Eltern Birgit Koch-Heite und Wolfgang Heite haben die Aktion federführend organisiert. Zuerst herrschte noch Skepsis, ob wohl jemand kommen würde, doch dann füllte sich der Raum zusehends und die Meisten gingen zufrieden wieder heraus.

Die Bandbreite der gebrauchten Sachen, die ins Ideenbüdchen gebracht wurden, war recht groß. Da gab es fantasievolle, bunte Buchstützen aus Holz, eine Küchenmaschine, die gleich ihren Abnehmer fand, zahlreiche Überraschungsei-Figürchen, ein schnurloses Telefon fürs Festnetz, Kinderspiele, eine Webcam mit Headset und, und, und. . .

Spende für den Freundeskreis

Wer nach dieser Aktion immer noch Spaß daran hat, gebrauchte Artikel loszuwerden oder auch zu bekommen, kann übrigens die App des Projektes „Buy Nothing“ nutzen, die allerdings nichts mit dem Freundeskreis Casa Nova zu tun hat.

Wer seine Sachen auf dem „Verschenkmarkt“ in Altenberge nicht los wurde, nahm sie einfach wieder mit nach Hause. Kaffee und Kekse gab‘s bei der Aktion natürlich auch gratis. Wer wollte, konnte eine Spende an den Freundeskreis geben.