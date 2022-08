Vom Verein zum Freundeskreis

Der Verein Casa Nova existiert seit mehr als 25 Jahren. Er blickt auf eine erfolgreiche Arbeit bei der Unterstützung der Einwohner des brasilianischen Ortes Bela Vista zurück. Nächst größere Stadt ist Rio. Die Vereinsaktivitäten flankierten zahlreiche Projekte, vom Häuserbau über Bildungsförderung bis hin zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeinschaftshauses „Centro“. Die Stromerzeugung durch Sonnenenergie ist Schlusspunkt der vielfältigen Maßnahmen, in die pro Jahr zwischen 10 000 und 20 000 Euro flossen. Den erzeugten Strom können Privatpersonen, unter ihnen auch sozial Schwache, günstig kaufen. Auf diese Weise soll sich das Centro in Zukunft selbst finanzieren. „Ein besonders nachhaltiges Projekt“, betont die langjährige Vereinsvorsitzende Birgit Koch-Heite.

Ziel war es stets, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. „Die unterstützten Brasilianerinnen und Brasilianer sind mittlerweile in hohem Maße unabhängig von uns geworden“, bilanziert Koch-Heite, „insofern haben wir unser Ziel erreicht“. All die Jahre zahlten Mitglieder ihren Vereinsbeitrag, zudem gab es viele finanzielle Unterstützer, zu denen Privatleute ebenso gehörten wie Schulen und weitere Sponsoren. „Ein Kaffee-Verkaufsprojekt in Kooperation mit dem Stift Tilbeck bei Havixbeck erbrachte jährlich bis zu 1500 Euro“, so Kassenwartin Wiebke Heite.

Verein soll aufgelöst werden

Geld sowie Rat und Tat werden auch in Zukunft noch benötigt. Da es für den Verein zunehmend schwerer wird, Hilfsmaßnahmen personell von Deutschland aus zu stemmen, soll er aufgelöst werden. Formell steht das auf der Mitgliederversammlung im Herbst auf dem Programm. Stattdessen wird ein Freundeskreis aus der Taufe gehoben, bei dem zahlreiche ehemalige Vereinsmitglieder mitmachen.

Am morgigen Sonntag (14. August) gibt es ab 15 Uhr auf dem „Brasilienfest Casa Nova“ am Vereinssitz an der Buchenallee 34 in Altenberge bei Waffeln, brasilianischen Speisen, Musik mit Koch-Heite und Claudia Lahn als „Duo Casa Nova“ und Gesprächen einen reich bebilderter Rückblick auf das letzte Vierteljahrhundert. Eingeladen sind alle, die sich dem Verein verbunden fühlen.

Kinder spielen auf der Straße im Müll

Die Gründung hatte einst Sandra de Avila angestoßen, die aus Bela Vista stammt und berichtete, es gebe dort viele Frauen, die keine Bleibe haben und deren Kinder auf der Straße im Müll spielen müssten. „Zunächst haben wir mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde in Albersloh zusammengearbeitet, bis wir Casa Nova etablierten, um mit fester Vereinsstruktur noch effektiver zu werden,“ erinnert Koch-Heite. Zurzeit bilden de Avila und ihr Mann Günter Raecke den Vereinsvorstand gemeinsam mit Schriftführer Frank Tönies und Kassenwartin Wiebke Heite.

„Hilfe zur Selbsthilfe heißt für uns jetzt auch ein bisschen loslassen“, beschreibt die Kassenwartin, „denn die Brasilianerinnen und Brasilianer vor Ort werden mittlerweile in wachsendem Maße von ihrer politischen Gemeinde unterstützt“. Den Kontakt aufrecht zu erhalten, dürfte nicht schwer fallen, denn de Avila und ihr Mann leben jährlich bis zu fünf Monate in Bela Vista. Deshalb gestaltete sich der Austausch mit den brasilianischen Freundinnen und Freunden schon immer recht intensiv. „Die Unterstützung unserer Arbeit war auch von Altenberger Seite immer gut“, sagt Koch-Heite. „Ich denke da neben den Vereinsmitgliedern unter anderem an die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist, den „Eine-Welt-Kreis“, die Gemeindeverwaltung und das Bistum Münster.“ Auch junge Menschen, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvierten, brachten sich für bei Casa Nova ein. Ausbildungs-Partnerschaften erlaubten es, zahlreichen Interessentinnen und Interessenten, Berufe als Ingenieur oder im medizinischen Bereich zu ergreifen. „Projekte in den Bereichen gesunder Ernährung, Gewaltprävention, Computerkurse und vieles mehr verhalfen zu mehr Lebensqualität“, so Koch-Heite.

Gründungsmitglied Birgit Koch-Heite war in den vergangenen 25 Jahren sechsmal vor Ort, ihre Tochter, die ein Freiwilliges Soziales Jahr dort absolvierte, reiste bereits im Alter von acht Jahren das erste Mal mit nach Brasilien.