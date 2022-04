Von Anfang an eine Erfolgsstory

Als am 21. März 2017 die Integrative Fußballmannschaft Altenberge (IFMA) gegründet wurde, war nicht abzusehen, dass dieses Team sich schnell zu einer Erfolgsgeschichte entwickeln würde. Das fünfjährige Bestehen der IFMA wurde jetzt am Geburtsort in der Soccerhalle des TuS Altenberge als Benefiz-Turnier unter dem Motto „IFMA & Friends“ gefeiert.

„Eine Idee und zugleich eine Traumvorstellung zu Beginn des Jahres 2017 waren der Anfang und schnell stand fest, dass der TuS Altenberge zusammen mit uns neue Wege gehen möchte“, so Kordula Hüntemann-Mönkediek von der Integrativen Fußballmannschaft Altenberge, kurz IFMA. Es sollte ein integratives und inklusives Angebot für Kinder und Jugendliche geben.

Familie

„Gerrit war schon als Kleinkind sehr ballverliebt. Und als er aufgrund seiner geistigen Behinderung mit Down-Syndrom in seiner Regelmannschaft nicht mehr mithalten konnte, wollten wir aktiv werden“ so Kordula Hüntemann-Mönkediek weiter. Und so wurde am 21. März 2017 die IFMA gegründet.

„Vom ersten Tag an bis heute war die ganze Familie tatkräftig dabei“, sagt Ulrich Mönkediek. „Ohne meine Frau, die sich seit Beginn intensiv um so viele Belange rund um die Mannschaft und die Eltern kümmert sowie Gerrits große Brüder Malte und Julian wäre es nicht gegangen“. Auch den Helferkindern im Team gebührt ein riesiges Dankeschön für den großartigen Einsatz, heißt es in einer Presseinformation der IFMA.

Begrüßung

In diesem Jahr feiert die Integrative Fußballmannschaft nun ihren fünften Geburtstag und es war von Anfang eine große Familie, in der Eltern und Kinder Inte­gration und Inklusion leben, „und das ist das, was die IFMA ausmacht“, so verlautete es in der Begrüßung anlässlich der coronakonformen Feier zu diesem Geburtstag, der am Geburtsort in der Soccerhalle des TuS Altenberge als Benefiz-Turnier unter dem Motto „IFMA & Friends“ gefeiert wurde. Denn auch dieses Fest stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine.

Pastor Stepan Sharko von der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes Baptist war zu Gast, um symbolisch die Spende in Empfang zu nehmen und seinen Dank auszusprechen. Auch andere Vertreter des TuS Altenberge und aus der Politik kamen, um zu gratulieren. „Es ist schön, wenn Menschen an einem solchen Tag auch an andere denken“, bedankte sich Sharko.

Auftritt

Der Tag begann mit einem Auftritt eines Künstlers des Zirkustheater „StandArt“, der alle Teilnehmer bei bestem Wetter unter blauem Himmel mit seiner Show begeisterte. Anschließend startete das Spendenturnier mit befreundeten Vereinen aus der Region. So kamen auf Einladung die integrativen Teams von BW Aasee aus Münster, der Jugendhilfe Borken/Gemen und die „Wilde 13“ aus Ochtrup. Es konnten Geldbeträge für jedes im Turnier gefallene Tor oder aber auch pauschal auf einem dazu eingerichteten Spendenkonto unter dem Motto „Heimatpower“ gespendet werden. Dort kann unter dem Stichwort „Ukraine-Hilfe“ noch bis zum bis Dienstag für das Projekt Fünf-Jahre-IFMA-Geburtstagsspendenturnier eingezahlt werden. Bislang ist eine stattliche Summe zusammengekommen und die Kickerinnen und Kicker haben im Turnierverlauf 84 Tore erzielt.

Angebot

Die Eltern und Freundinnen und Freunde der IFMA organisierten ein Angebot mit Kaffee und Kuchen, die Hüpfburg der Kreissparkasse und Malaktionen sorgten für Abwechslung zwischendurch. Gegen Abend gab es Bratwurst und Pommes Frites auf Spendenbasis und vom Restaurant Bornemann eine gesponsorte Gyrossuppe. Nach dem Turnier legten die gut gelaunten „Deaf Deejays“ aus dem Stevertal auf.